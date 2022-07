Mia Khalifa atraviesa una cadena por su tanga y anuncia contenido para Playboy Centerfold

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La exactriz porno de origen libanés Mia Khalifa calentó su cuenta de Instagram al publicar varias fotografías, donde se dejaba ver cómo una cadena atravesaba su tanga. Esto, como parte del contenido nuevo que estará publicando en Playboy Centerfold. La nueva plataforma de la marca que pretende hacerle la competencia a OnlyFans.

Playboy Centerfold no se limita solo a la publicación de contenido de índole sexual. Por supuesto, por venir de la compañía PLYB Group Inc., está enfocado en el placer pero en varias ramas. Esto permite no solo a conejitas Playboy, sino a personalidades del mundo del fitness, la música, la actuación y el modelaje crear contenidos más creativos para promocionar los mismos e inclusive productos. Mia Khalifa es una de las grandes estrellas de la plataforma digital y desde ya adelantó parte de lo que se puede ver actualmente de ella, como toda una sesión de fotos en la que atraviesa una de sus famosas cadenas corporales por un traje de baño, que se convierte en hilo dental por la parte detrás. View this post on Instagram A post shared by mia_khalifa🔥🔥🔥 (@mia_khalifaa_fan_page)

Esto, por supuesto hizo que la exactriz porno recibiera cientos de halagos y piropos en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram. Pero claramente es una invitación a ir a su cuenta de Playboy Centerfold a ver “un poquito más”. A pesar que Mia Khalifa se distanció de la industria porno en cuanto films, sigue generando contenido para adultos de distintas índoles. Además es imagen de varias marcas de moda. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

Durante varios años, Mia Khalifa ha luchado por eliminar su contenido de las páginas webs porno. Todo esto después de una larga batalla legal en la que ganó en alguna parte, pero que en otras ocasiones, con otras casas productoras, no corrió con la misma suerte. Recordemos que Khalifa salta a la fama después que se viralizara un video de ella teniendo relaciones sexuales con el Hijab puesto (el velo que usan muchas mujeres en la cabeza por motivos religiosos). Esto le valió la persecución, el insulto y hasta la amenaza de muerte de los más fervientes religiosos. Sin embargo, es algo que parece haber quedado en el pasado. View this post on Instagram A post shared by @jhayco

Posteriormente, Mia Khalifa contrajo matrimonio por segunda vez con su novio de hace varios años, Robert Sandberg. Pero sorprendió al mundo al anunciar su separación. De inmediato conoció al cantante de reggaetón puertorriqueño Jhay Cortez, con quien parece tener una relación bastante estable y con el que pasa la mayor parte del tiempo cuando no está trabajando. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

Mia Khalifa ha acompañado a “Jhayco” también a varias de sus presentaciones y han demostrado ser una de las parejas más sólidas en la industria del entretenimiento actual. Además esto ha acercado mucho a Khalifa al mercado hispano. De hecho es la imagen del videoclip de la exitosa cantante Karol G con Becky G, “MAMIII”. Sin duda, a Mia Khalifa le ha ido mucho mejor en los últimos dos años y según The Daily Dot tiene una fortuna valorada en $4 millones de dólares.

