Elizabeth Gutiérrez eligió a Erika de la Vega para hablar por primera vez del libro de Jacky Bracamontes y la relación con William Levy

Elizabeth Gutiérrez eligió a Erika de la Vega para hablar por primera vez, del libro de Jacky Bracamontes, ‘La Pasarela de Mi Vida’, en donde relató el romance que tuvo con William Levy, y dijo, entre otras coas, que la actriz se había quedado embarazada apropósito de sus segundo hijo, para ‘amarrarlo’.

El mismo día que William sorprendió anunciando en un Instastory que se había separado de Elizabeth, ella se encontraba junto a Erika de la Vega, como invitada de su famoso podcast, ‘En Defensa Propia’ para hablar de su vida y de su familia.

Según pudimos saber, cuando salió de su casa ese día, todo estaba en paz, y que, al igual que el resto de los seguidores de Levy, se habría enterado por las redes que su pareja durante 18 años, estaba “listo para comenzar un nuevo capítulo en mi vida”.

Al final de este artículo podrás ver el podcast en donde la notarás un poco tensa, con cierta tristeza, y dispuesta a comenzar a hablar cosas que antes las había evitado, como el libro autobiográfico de Bracamontes, en donde le dedica un capítulo a su relación con William Levy, cuando estaban protagonizando ‘Sortilegio’.

Erika le preguntó ¿qué era eso de que en un libro se dijera que ella se quedó embarazada de Kelly para retener a William?

“Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, no me han preguntado y prefiero. Escojo que contestar… Para mí es una falta de respeto para ambas familias, para qué contar algo así, y también pienso si eres capaz de pensarlo, es porque eres capaz de hacerlo. Yo gracias a Dios no tengo la necesidad de amarrar a un hombre, yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas, esa persona cuántos no sé, pero definitivamente más de dos, entonces pregúntale a ella, quién necesita amarrar a quién“, comenzó diciendo en un tono tranquilo pero con un dejo de enojo.

Recordemos que luego Jacky conoció a su actual esposo, Martín Fuentes, con quien tuvo 5 niñas y un varón, este último lamentablemente falleció el día del parto.

“Entre mujeres es muy feo hablar esa cosas, te voy a ser totalmente honesta, yo la admiraba a esa persona, yo pensé que era una persona admirable, que era una buena mujer, lamentablemente me tocó conocer otra cara de esa persona, y nadie me lo tiene que contar, yo estaba en México, yo lo viví… No me parece que después escriba un libro y quiere verse como una víctima, cuando no fue así, y aparte meter esa parte de mí, de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto”, prosiguió con el tema Elizabeth.

Y lo concluyó dejando dudas si en verdad hay una separación con William o no, pues se refirió al mismo como “mi pareja”.

“Le deseo toda la felicidad del mundo, cuando tú tienes familia te das cuenta el valor de una familia, en ese momento ella no la tenía, pero me imagino que si alguien se porta con ella de la manera que ella se portó con mi pareja, pero con su pareja actual no creo que le gustaría, entonces… Está bien porque uno aprende y madura con el tiempo y siento que tal vez cuando uno tiene familia sabe valorar”, dijo Guitiérrez.

En el podcast de Erika de la Vega hablaron de los hijos, Christopher y Kelly, del accidente del mayor (el único momento donde se quebró y lloró), de sus ganas de retomar la tarea y de su relación de 18 años con William Levy, a lo que se limitó a decir: “Todos los días es una decisión, y con el tiempo no te aferras a nada, estás disfrutando el momento, y el día de mañana quién sabe qué pasará, especialmente en una relación que empezó tan joven“.

MIRA AQUÍ EL PODCAST COMPLETO DE ELIZABETH GUTIÉRREZ Y ERIKA DE LA VEGA:

