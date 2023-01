Gerard Piqué y Clara Chía ya no viven juntos confirmó ‘Despierta América’… Sí, la periodista Marcela Sarmiento, quien en su momento también dio la primicia de que el chef de Shakira había renunciado para irse con el ex futbolista fue quien dio la noticia.

Ante el fuerte rumor de una crisis en la pareja por la canción ‘Session #53’ de Shak junto a Bizzarap, Sarmiento reveló, en el segmento de ‘Sin Rollo’ del show de las mañanas de Univision, que sí es cierto, y que además Clara se había mudado a la casa de sus padres para poder tener un poco de calma.

Desde que se hizo público que Piqué tenía un romance con al joven de 22 años, y aunque intentó cuidar su privacidad fue imposible. Lleva meses viviendo en el ojo del huracán, pero después de que saliera la canción de Shakira, en donde hace referencia a ella de una manera nada positiva, todo habría tomado una dimensión más grave aún para Chía.

Según Sarmiento, el tema superó lo que hasta ahora había intentado manejar y creó un conflicto entre ambos y, aunque siguen su romance, la joven prefirió poner aire de por medio y se fue a la casa de sus padres.

Por otro lado, como te hemos contado, la periodista española, Laura Fa, de ‘Mamarazzi’, aseguró que la frase: “Yo contigo ya no regreso ni que me llores, ni me supliques“, del tema habría sido ‘la cereza’ del pastel que habría detonado que finalmente Clara Chía dejara el departamento.

Lo cierto es que en todo este conflicto, la colaboración de Shakira y Bizarrap ya llegó hasta el día de hoy a 151 millones de visualizaciones. Por lo que con efectos colaterales incluidos, lo que confirmó también ‘Despierta América’ es que el tema está facturando 20 mil dólares por minuto.

