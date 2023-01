Shakira: Su chef le renunció para irse con Piqué y Clara Chía

Shakira no termina de ser traicionada o abandonada, ahora se trata de su chef, quien le renunció para irse con su ex Gerard Piqué y Clara Chía. Así lo contó Marcela Sarmiento en ‘Despierta América’ y lo terminó de confirmar en exclusiva Javier Ceriani en ‘Chisme No Like’ ¡que se lo encontró en el departamento del ex futbolista!

En la mañana del martes en ‘Despierta América’, dentro del segmento ‘Sin Rollo’, Marcela Sarmiento contó que una fuente muy cercana a ‘la cocina de Shakira’ le contó que su chef le había renunciado con la excusa de que quería poner un restaurante y crecer. Hasta ahí todo era felicidad, pero que después la cantante descubrió que en realidad la había ‘traicionado’, pues estaba trabajando y cocinándole a Piqué y su novia Clara Chía.

Que esa era la razón por la que, en estos días, la cantante compartió un post en Instagram hablando de traición y lágrimas, que no era para el padre de sus hijos, Sasha y Milan, sino para el cocinero.

“Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lagrimas, no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando. Shak❣️”, escribió.

Según Marcela Sarmiento, Shakira se enteró porque su hijo mayor, Milan ¡lo descubrió en el departamento de su padre! Y pues le fue con el cuento que por lo visto le dolió muchísimo.

JAVIER CERIANI DESCUBRIÓ AL CHEF DE SHAKIRA EN CASA DE PIQUÉ:

La información dada por una fuente a Marcela Sarmiento se terminó de confirmar horas más tarde cuando, en el regreso de ‘Chisme No Like’, show conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, este último contó ¡y mostró! que de vacaciones por España, viajó a Barcelona, y la semana pasada se metió al edificio donde viven Piqué y Clara Chía.

¿Quién lo recibió? Un empleado del ex futbolista del Barça, ¿quién era? ¡El chef de Shakira! este martes Javier y Elisa solo dieron un adelanto de la entrevista, que compartirán este miércoles en el show en donde el famoso ‘traidor’, confirmará que vive con la feliz nueva pareja y hasta le hablará de la cantante.

MIRA AQUÍ LO QUE DIJO ‘DESPIERTA AMÉRICA’:

