Karol G posó en su cama con vestido de agujero en el centro mientras Anuel AA anunciaba su ruptura con Yailin

La Bichota, Karol G, le dio tremendo taco de ojo a todos sus fans en Instagram. Sin miedo a nada y sin sus acostumbrados joggers oversized, la colombiana presumió su cuerpazo con un vestido color agua muy corto con agujero en el medio desde su casa en Los Ángeles. Todo esto sucedía mientras su ex Anuel AA anunciaba que entre él y Yailin La Más Viral ya no hay una relación.

De todo se ha dicho desde que Anuel AA hizo un live ayer en Instagram en el que aclaró cuál es su situación sentimental. En medio de la transmisión, mencionó a Karol G diciendo que cuando estuvo con ella, al igual que con Yailin, fue fiel y se mostró entregado al amor en todo momento. Por supuesto, las diferentes cuentas de Instagram y medios no dejaron de señalar a La Bichota. Misma que estaba posando mostrando de arriba y de abajo sus más preciados atributos con un vestido ultra corto. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Además se montó en una cama y también posó desde ahí con el vestido. Por supuesto su estilo urbano se hizo presente con tenis, gorra y lentes. Esto surge después que Karol G hiciera otra publicación donde también presumía su cuerpazo en posando en tanga y con otra camisa de agujeros. Sin embargo, esa imagen le valió las críticas de muchos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Pero la intérprete de “Gatúbela” y “Provenza” le respondió sin piedad al seguidor. No es la primera que Karol G se defiende por las críticas a su cuerpo. @karolg le responde a seguidor que opino sobre su cuerpo en las recientes fotos de su nuevo tema musical junto a @romeosantos#asisoyo #karolg pic.twitter.com/iDppzmbsm1— Así soy yo (@isoynews) February 1, 2023

Incluso en otras ocasiones hasta ha aceptado que las mujeres más ‘gruesitas’ son también hermosas. “… y quien dijo que yo era flaquita ? THICK MAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII … Las curvas siempre de moda pues Besitos !!!!!”, dijo La Bichota. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Habrá que ver, si ahora que Anuel AA y Yailin La Más Viral se separaron sea probable que veamos una colaboración entre los dos cantantes de género urbano. O quién quita, capaz es la misma Chivirika la que termina lanzando un tema con la colombiana. Por el momento, les dejamos el último videoclip de Karol G con Romeos Santos ‘X Por Si Volvemos’. Mismo que está incluído en el próximo disco que ya anunció la cantante ‘Mañana Será Bonito’.

Sigue leyendo:

Fuertes rumores: Shakira y Karol G ya habrían grabado canción juntas

Feid arranca su Ferxxo Nitro-Jam Latinoamérica y le preguntan si llevará a Karol G

Pillada! Karol G causó un alboroto con topcito en restaurante de Colombia

Ex de Anuel AA tiene novio y no hablamos de Karol G