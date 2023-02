Karol G enfurece ante las críticas y envía una poderosa reflexión sobre el amor propio

Karol G no se doblega ante las críticas y en su lugar prefiere responderlas con “guante blanco” y a través de un poderoso mensaje sobre amor propio que dio mucho de qué hablar en redes sociales. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En medio del éxito que ha generado su nuevo video musical junto a Romeo Santos, ‘X si volvemos’, la cantante colombiana ha generado tanto revuelo que las críticas han estado a la orden del día.

Sin embargo, hubo una en específico que llamó la atención de ‘La Bichota’ y que hasta la hizo salir a enviar un contundente mensaje. “Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada se le ve una barriguita, y ahora no es que me caigan pues que es mi humilde opinión”, escribió un usuario en Instagram.

Por su parte, Karol G decidió exponer esta situación y tomar una captura de pantalla de dicho comentario que más tarde fue publicado en la sección de historias de su cuenta de Instagram junto a una extensa reflexión sobre su cuerpo.

Karol G vía Instagram Stories. pic.twitter.com/zL20M39mIW — Miss News (@MissNews5) February 1, 2023

Dentro de su mensaje, la famosa dejó claro que a diferencia de lo dicho por el internauta, “las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hayamos hecho fotos juntas”.

“No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así… Entonces para qué buscar que me quede diferente SI ES ASÍ”, añadió de forma contundente.

Para finalizar, Karol G instó a sus fanáticos a no dejarse influenciar por los comentarios mal intencionados. “Nunca dejen que comentarios distorsionen la forma hermosa en cómo se ven… Todos los cuerpos son diferentes… Todos son bonitos tal y como son… Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero”, finalizó.

