Feid arranca su Ferxxo Nitro-Jam Latinoamérica y le preguntan si llevará a Karol G

Después de terminar con Anuel AA, la vida amorosa de Karol G ha sido un completo misterio, exceptuando las pocas veces que se ha dejado ver cerca de Feid. Mismo que arrancará una gira de conciertos que lo llevará por varios países de Latinoamérica y que ha llamado: Ferxxo Nitro-Jam Tour 2023.

Hace poco, un fan que se encontraba en el público pudo notar supuestamente la presencia de Karol G en la tarima durante un concierto de Feid. La mujer, que no se sabe a ciencia cierta si era La Bichota o no, llevaba un pasamontañas, lentes oscuros y estaba haciendo coros en la parte de atrás del escenario. Ante el anuncio de la gira por Latinoamérica de Feid, los fans se preguntan: “¿Llevará a Karol G?” Bueno pues al parecer si era Karol G la que estaba en el concierto de Feid en Cali jeje

Delen Rt pa que se casen ya 🫣 pic.twitter.com/tfq3rh1HG9— Migue 🙂 (@Miguel_G_1_1) January 2, 2023 View this post on Instagram A post shared by karol G🇨🇴 (@kgbquilla)

Recordemos que la intérprete de El Makinón y Provenza terminó dos giras el año pasado con unos ingresos monumentales y siendo una de las más taquilleras para los artistas latinos junto a la de Daddy Yankee y Bad Bunny. Este año 2023, Karol G no planea hacer una gira tal y como comentó, pero sí algunas presentaciones como la que tendrá en un estadio deportivo en Puerto Rico. Así que, si quisiera acompañar a Feid pudiese hacerlo. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Aunque no hay versión oficial sobre el supuesto romance entre los cantantes de género urbano, son múltiples las pruebas que entre ellos al menos hay una muy cercana amistad. Prendas de vestir en común, detalles en lugares donde ambos han estado, fotos que los han dejado al descubierto, pero de primera mano, esa información no ha sido confirmada. View this post on Instagram A post shared by GENERO UNIVERSAL (@generouniversal_) Deslizar a la derecha.

Lo que sí está seguro son las fechas y las ciudades del Ferxxo Nitro-Jam Tour y a continuación se las detallamos.

Argentina 02/18

Chile 02/17

Bolivia 02/19

Guatemala 03/02

Honduras 03/04

Panamá 03/09

Costa Rica 03/11

Perú 03/30

Ecuador 03/31 y 04/01

CMN Events, empresa encargada de la gira de Feid, aseguró que aún quedan más países y fechas por confirmar. En cuanto a la duda de si Karol G estará o no él en calidad de “amiga especial”, pues seguramente serán los fans los que dirán si esto sucedió así o no. Aún queda mucha tela cortar y mientras, les compartimos el videoclip de ambos con la canción Friki. Mismo que cuenta con 119 millones de reproducciones en Youtube.

