Karol G estrenó tema con Romeo Santos: ‘X Si Volvemos’

Colombia y República Dominicana unidas por el género urbano de la mano de Karol G y Romeo Santos. ‘X Si Volvemos’ es el nuevo tema colaboración de estas dos estrellas de la música latina. Por supuesto, Ovy Of The Drums es el productor del que desde ya parece ser todo un éxito apuntado para este par.

Hasta el momento de cierre de esta nota ‘X Si Volvemos’ tenía ya 2 millones de reproducciones de Youtube y sólo doce horas de estreno. La nueva canción del bachatero Romeo Santos y La Bichota, Karol G habla de un amor que, aunque es correspondido, sólo se entiende en la cama. Así que deciden decirse adiós una última vez. View this post on Instagram A post shared by Romeo Santos (@romeosantos) View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Hace pocos días, Karol G había anunciado su próximo disco: ‘Mañana Será Bonito‘. Mismo que dijo es una frase que se repitió muchas veces en una época de su vida cuando más estaba triunfando profesionalmente pero a nivel sentía que: “No estaba feliz, ni triste“. Así que el primer abreboca es esta nueva canción con el dominicano Romeo Santos. View this post on Instagram A post shared by Romeo Santos (@romeosantos)

“El Rey de La Bachata” hace poco grabó un clip también en Instagram donde promociona el tema. El intérprete de “Sus Huellas” y “Millonario” aparece dentro de un jeep cantando la canción. Karol G también había mostardo otro peacock tanto en Tik Tok como en Instagram. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

De hecho, unas de las fotos que mostró cubierta de aceite y con un atuendo muy seductor provocó la reacción de la intérprete de “Provenza“, “MAMIII” y “El Makinon“. Un seguidor de Instagram le criticó sus curvas y La Bichota respondió al mismo públicamente. @karolg le responde a seguidor que opino sobre su cuerpo en las recientes fotos de su nuevo tema musical junto a @romeosantos#asisoyo #karolg pic.twitter.com/iDppzmbsm1— Así soy yo (@isoynews) February 1, 2023

Por supuesto los fans de La Bichota no pararon de apoyarla, pero ciertamente son unas instantáneas que han generado todo tipo de comentarios. Así mismo, la ex de Anuel AA, también compartió hace poco parte de la promoción de su disco “Mañana Será Bonito”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol G aparece en una camioneta roja y con Medellín, su ciudad natal en Colombia de fondo. Además después se ve llamando por teléfono a un centro de atención atendido por niños. Sin duda, la cantante de género urbano tiene a todo el mundo al filo de asiento con este próximo álbum. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Por lo pronto, le dejamos el penúltimo éxito que había lanzado Karol G, “Gatúbela” con Maldy, el cual estrenó en vivo durante el $trip Love Tour del 2022. Esté cerró el años siendo la segunda gira más taquillera de un artista latino precedido por Bad Bunny.

