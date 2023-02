Anuel AA negó haber tenido relación y otra hija con Melissa Vallecilla. Ésta le respondió implacable

Las cosas se están calentando con la ruptura de Anuel AA y Yailin La Más Viral. Durante el live que hizo en Instagram cuando dio la noticia, el cantante de género urbano aclaró varias relaciones que le han achacado. Entre ellas el muy sonado romance que supuestamente tuvo con la influencer colombiana Melissa Vallecilla, el cual negó. Rechazando también la idea de que la hija de la misma era del ex de Karol G.

“Me han achacado mil cosas también como la niña. La muchacha esa de Colombia que salió diciendo que y que… una fama bien cabro**** pura mentira de la situación, entiende… Porque usted a mí no me conoce. Usted dirá lo que usted quiera al mundo. Usted compartió conmigo como tres o cuatro veces y yo no volví a verla a usted más nunca. Y usted lo sabe. No te volví a ver más nunca hasta que te vi en las noticias que había una historia legendaria de Romeo y Julieta diciendo que estuvimos juntos. Ocho meses decía … que llevaba yo con Yailin ….”, explicaba Anuel AA sobre la supuesta relación con Melissa Vallecilla. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Además, Anuel AA aseguró que la colombia madre de su supuesta hija lo que buscaba era fama: “No tengo un cara*& que esconder. Si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película bien cabro** para hacerte famosa… el tiro te salió por la culata”. View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

Pero la misma no se quedó callada y, desde su cuenta de Instagram, publicó unas amenazas lapidarias para el intérprete de “North Caroline” y “1942”: “¿Disque no supiste más de mí? ¿Que a mí me salió el tiro por la culata? Al que le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos. No te la vengas a dar de santo ni de buen padre pedazo de m… Vos ya me tentaste la boca”, sentenció Melissa Vallecilla.

Misma que en principio habló con la reportera en Los Ángeles de El Gordo y La Flaca, Tania Charry, quien su momento busco la fuente e indagó. Explicó que la joven en cuestión dijo que efectivamente no supo más de Anuel AA después que el mismo le había prometido que se haría cargo. Luego de eso hubo un silencio por parte de la influencer. View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

Pocos meses después publicó la foto de su hija Gianella Gazmey. Mismo apellido de Anuel y que lleva también su primer hijo con Astrid Cuevas, Pablo Anuel Gazmey. A pesar que el niño convive con el cantante cuando la agenda de éste lo permite, la joven puertorriqueña lo habría denunciado en los tribunales de Puerto Rico por desatención del mismo. View this post on Instagram A post shared by Astrid ✨ (@astridcuevasm)

Sigue leyendo:

Anuel AA filtra por error fotos íntimas con Yailin la Más Viral y le llueven las críticas

Esto dijo Anuel sobre los informes de los gastos excesivos que presentó su ex representante

Yailin, esposa de Anuel AA, le reventó el celular en la cabeza a una animadora de República Dominicana

Ex de Anuel AA tiene novio y no hablamos de Karol G

Ex de Anuel AA le da hasta con el balde en Instagram

Anuel AA y Yailin La Más Viral supuestamente estarían pasando crisis matrimonial