¡Hunden a Anuel AA! Melissa Vallecilla confesó a Telemundo que sí hubo prueba de ADN

Desde que Anuel AA hizo un live en Instagram donde anunció su separación de Yailin La Más Viral y habló de las otras supuestas relaciones que se le achacan, Melissa Vallecilla ha roto finalmente el silencio. Quique Usales, reportero de Telemundo, fue el periodista al que la colombiana reveló tener una hija con el cantante de género urbano, cómo fue que se dio su relación y cómo él se habría hecho una prueba de ADN.

Recordemos que apenas Anuel AA, ex de Karol G, hizo pública su relación con La Chivirika, Yailin La Más Viral, apreció una mujer de nombre Melissa Vallecilla. Para ese momento Tanya Charry estaba tras la pista de los pormenores. La reportera de El Gordo y La Flaca dijo que la colombiana aseguraba que había tenido relaciones íntimas con el cantante de trap y que, producto de la misma, estaba embarazada.

También dijo que estaba haciéndolo público porque Anuel no le había atendido más el teléfono literalmente, desapareciendo. Poco tiempo después, no se supo más de Melissa hasta hoy, cuando el español Quique Usuales conversó con ella en exclusiva después de haber publicado en Instagram unas declaraciones polémicas.

En principio Anuel AA fue bastante ambiguo en en su transmisión por Instagram. Al principio dijo que sólo había visto a Melissa Vallecilla sólo 4 veces y que le habían inventado toda una historia. Pero también dijo que él cumple si tiene una hija porque él es una persona responsable. Melissa efectivamente confirmó que sí hablaron cuando le avisó del embarazo, pero que después no volvió a saber de él hasta que comenzaron a coordinar que él se hiciera una prubea de ADN.

Según la madre de la supuesta segunda hija de Anuel, quien lleva por nombre Gianella Gazmey, el ex de Karol G y la niña se hicieron dos pruebas de ADN. La primera, mientras estaba embarazada y la segunda después de nacida la pequeña, pero la tuvieron que realizar con el padre del puertorriqueño. Melissa más nunca volvió a tener contacto con el cantante.

Quique Usales indagó sobre si Melissa Vallecilla recibía dinero pro pensión de parte de Anuel AA y dijo que sí, pero se negó a revelar el monto por respeto a los otros hijos que tiene el cantante. Recordemos también que la hija que tendrá con Yailin La Más Viral, a quien llamarán Cattleya Gazmey, está a punto de nacer.

El momento cumbre de la exclusiva fue cuando Melissa reveló el cantante no quería que ella hablara con la prensa o de lo contrario y según cuenta la influencer, no recibiría la pensión. También dijo que el intérprete de “Si Yo Me Muero”, “Nosotros” y “Malo” le habría pedido a través de su representante firmar un contrato de confidencialidad.

Melissa afirma que no está exigiendo más dinero, que no le piensa quitar el apellido a su hija y que lo único que desea es que Anuel se acerque a su hija y puedan disfrutarse como familia.

Hasta el momento de cierre de esta nota, la oficina de comunicaciones de Anuel AA no se habría pronunciado al respecto.

