Rafael Amaya confirmó a Quique Usales que tiene novia desde hace ¡2 años y medio!

La periodista Clary Castro fue testigo presencial de un momento épico desde la alfombra roja del estreno en México para la prensa de la serie de Telemundo, El Señor de Los Cielos 8. ¡Rafael Amaya confesó a Quique Usales que desde hace casi 2 años y medio tiene novia!

“Tengo una relación… Tengo novia… 2 años y medio… Sí, tengo novia… En serio… Pues sí, es en verdad. Son 2 años y medio de estar en el cielo muy a gusto. De compañerismo, de cosas muy hermosas”, dijo en medio de risas pero convincente Rafael Amaya a Quique Usales de Telemundo. Clary Castro, junto a otros periodistas de los medios invitados y demás artistas, escucharon al galán de El Señor de Los Cielos dar este notición de primera mano.

Por supuesto, el español dudó en principio si creerle o no. Ya sabemos del buen humor que caracteriza la actor mexicano. Lo cierto es que, en medio de rumores que ya estaban subiendo de volumen, el propio Amaya dio un paso adelante y él mismo confirmó que tiene rato enamorado.

¿Quién es la gran afortunada? Aún no se saben detalles de viva voz, pero esperamos que sus fans puedan conocerlos muy pronto. En algún momento se le llegó a relacionar con su mánager, pero después el rumor se desvaneció.

Sin embargo, la revista People en Español publicó un artículo en el que aseguraba que Rafael Amaya tenía una relación y que efectivamente se trataba de su mánager, Maritza Ramos. Misma que conoció cuando esta comenzó a llevar las finanzas del artista. View this post on Instagram A post shared by AURELIO_CASILLASTV (@aurelio_casillastv)

El mismo medio describe a la novia del actor de El Señor de Los Cielos como una mujer muy estudiada y preparada y que eso hace sentir muy orgulloso al intérprete de Aurelio Casillas. Agregaron que la pareja ya se encuentra viviendo bajo el mismo techo. Ahora sólo resta esperar a ver si el propio actor da detalles más adelante. View this post on Instagram A post shared by AURELIO_CASILLASTV (@aurelio_casillastv)

