Video: Rafael Amaya presume la mansión aérea de Aurelio Casillas en ‘El Señor de los Cielos’

El actor Rafael Amaya, de 45 años, está muy emocionado con su regreso al ‘Señor de los Cielos’, lo que lo ha llevado a compartir, en repetidas ocasiones, diversos avances de la octava temporada de la gustada serie de Telemundo.

En uno de sus más recientes videos, difundido en su cuenta de Instagram, el famoso Aurelio Casillas nos mostró algunos de sus más grandes lujos, entre los que se encuentran un par de vehículos de alta gama y una impresionante mansión aérea privada.

El avión privado, el cual solo mostró por el exterior, cuenta con un total de seis ventanillas y está marcado con la leyenda 2B.

El video estuvo acompañado de la canción “Sr. de los Cielos””, de Mike Towers.

Aunque Rafael Amaya no acompañó su publicación de texto alguno, salvó de los hashtags “Buenos tiempos” y “Bendecido”, sus amigos famosos le obsequiaron decenas de emojis de fuego.

Aún se desconoce la fecha exacta del estrenos de la octava temporada de ‘El Señor de los Cielos’, sin embargo, el retorno de Rafael Amaya y la incorporación de un nuevo elenco ha generado gran expectación entre los amantes de este proyecto. View this post on Instagram A post shared by El Señor De Los Cielos (@elsenordeloscielos)

