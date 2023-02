Shakira le envía mensaje a Karol G en Twitter por su cumpleaños

La Bichota Karol G anda celebrando su cumplaños y para eso no sólo posó en frente del espejo dejando a todos sin aliento al posar con un bikini mínimo color verde sino que también ha recibido muchos mensajes de cariño como el de su paisana Shakira en Twitter.

Recordemos que, Shakira también cumplió años hace poco. El 2 de febrero, mismo día en el que también cumplía años su ex, Gerard Piqué. En teoría ese era el día del estreno de la canción que supuestamente ya había grabado con la cantante de género urbano, Karol G, pero que terminó por no ser estrenada.

Muchos medios españoles atribuyeron el hecho que la Music Sessions #53 de Shakira con Bizarrap habría traído demasiado ruido con Piqué, sus hijos y por supuesto su novia nueva, Clara Chía Martín. Así que supuestamente prefirió poner el tema en pausa, pues el mismo promete ser una lista de indirectas a al ex jugador del FC Barcelona. El hecho es que de que hay amistad, la hay entre Shakira y Karol G porque ahí le dejó su mensaje en Twitter. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Primero se fue con su grupo de amigos y su paisano J Balvin, con quien se desató en el Super Bowl LVII viendo a una de sus ídolos, Rihanna. Después de eso, La Bichota le envío un sentido mensaje a la cantante por su increíble presentación en el medio tiempo y le agradeció la foto. En ese momento, Karol G dijo que iba saliendo a celebrar con sus amigos su cumpleaños número 32 en República Dominicana, así que bikini esperábamos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

Justo para el Super Bowl Karol G se puso una minifalda y unas botas de cuero marrón hasta la rodilla. A pesar de las críticas que ha recibido últimamente por haber lucido una supuesta pancita en una sesión de fotos, la verdad es que todos sus fans no dejaron de alabarle la belleza en Instagram, ni admirar este nuevo bikinazo. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

