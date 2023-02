Karol G luce su escultural figura usando un corset dorado, botas y minifalda

Karol G no deja de acaparar las miradas por su belleza, y ahora ha causado sensación por unas espectaculares fotos de Jingyu Lin tomadas para The New York Times. En las imágenes la reguetonera aparece usando botas blancas, una minifalda abierta y un corset dorado que resaltó su figura.

El fin de semana la colombiana estuvo muy presente en los medios, ya que compartió fotos y videos que la muestran muy sensual antes de acudir al Super Bowl y entusiasmada durante su encuentro con Rihanna, a quien le enseñó unas palabras en español. Su mensaje en Instagram fue: “Como Fan, tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera!!! 🖤 Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO @badgalriri ⭐️✨”.

Karol está cumpliendo hoy 32 años y tiene todo listo para el lanzamiento -el 24 de febrero- de su nuevo álbum Mañana será bonito, en el que se incluye un dueto con Shakira titulado “TGQ”. Hace algunos días dio a conocer la portada del disco, en la que aparece dibujada como una sirena. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

