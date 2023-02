Karol G celebra su cumpleaños número 32 posando en microbikini de hilos verde

Karol G está cumpliendo hoy 32 años, y al despertar se tomó una sexy selfie en la que aparece luciendo un microbikini verde de hilos, y que decidió compartir con sus millones de seguidores en Instagram. El mensaje que escribió junto a la imagen -que ya supera los dos millones de likes– fue: “La babysita es Acuario 🧜🏽‍♀️ 32 Añitos 🌺🌺🌺”.

La reguetonera está muy contenta con el próximo lanzamiento de su álbum Mañana será bonito, y en otras fotos posó en la cama, usando un minivestido con estratégica aberura para que pudiera verse bien su tatuaje que dice Hope (“Esperanza”).

Luciendo muy relajada en su casa Karol también modeló un holgado conjunto deportivo color champagne que hizo resaltar aún más su cabello rojizo. Ella cuenta con más de 58 millones de seguidores en esa red social, todos atentos al 24 de agosto, fecha en la que será lanzado su esperada nueva producción. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

