Karol G y J Balvin se desataron viendo a Rihanna en el Super Bowl Halftime Show

Como era de esperarse Karol G se fue a visitar a una de sus ídolos: Rihanna, que justo ayer hizo historia al cantar en el Apple Music Super Bowl Halftime Show. Pero La Bichota no llegó sola. Fue acompañada del también cantante de género urbano J Balvin y un buen grupete de amigos colombianos.

Además de amigos personales y de equipo de trabajo de Karol G, la cantante colombiana también se desató bailando con el intérprete de “In Da Ghetto” y “Ay Vamos”, J Balvin. Desde tempranas horas La Bichota presumió su look de minifalda y botas altas antes de salir a ver a Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl LVII. Además de todo lo vivido, le dedicó unas sentidas palabras en Instagram. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

“¿Qué puedo decir? Yo creo que soy la niña de los ojos de Diosito, literal. Ayer, de posibilidades del 1 al 10 de conocer a Rihanna, yo creo que menos 10. Yo ya me había venido al avión porque viajaba, me devolví. El hecho es que sí, qué chimba cumplir sueños y que no sé. Que lo que quería decir es que al final del día las cosas se alinean cuando se tiene que alinear y así pasan. Estoy muy feliz y claro que subí foto. Yo soy cero groupie pero por favor, fanática de la mía always y foto y video tenía que haber sí o sí y ya. Los amo porque estoy muy feliz porque estoy con mis amigos que siempre están conmigo y que me acompañan en todo y ahora vamos pa RD a celebrar mi cumpleaños que es mañana”, gritaba Karol G en medio de un aeropuerto antes de subir a su avión privado. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

A nada de cumplir años, la intérprete de “Provenza”, “Gatubela” y “MAMIII” dijo que estaba dirigiéndose a República Dominicana para celebrar con este mismo grupo su nueva vuelta al sol. Sin embargo, le agradeció a Rihanna por el show que presenció ayer en el Super Bowl: “El mejor regalo me lo diste vos Rihanna mamasotaaaaa”. No hay duda que Karol G la pasó y la seguirá pasando increíble en los próximos días. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips) View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

Por supuesto, les llevaremos como siempre todos los pormenores mientras seguimos esperando por el estreno de su nuevo disco “Mañana Será Bonito”, que se estrenará el próximo 24 de febrero. Sin embargo, aquí les dejamos su más reciente canción con “El Rey de La Bachata”, Romeo Santos llamado “X Si Volvemos”.

