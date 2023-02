Donald Trump insulta a Rihanna por su show en el Halftime del Super Bowl: ¡El peor espectáculo!

Rihanna dejó a muchos con la quijada en el suelo y a otros tanto haciendo críticas, tal como demostró el ex presidente de los EE.UU. Donald Trump en Truth Social. Le dio hasta con balde a la cantante pop por su actuación el Halftime del Super Bowl 2023 y catalogó el espectáculo de: “Fallo Épico”.

“Rihanna dio, sin lugar a dudas, el peor espectáculo de medio tiempo en la historia del Super Bowl. Esto después de insultar a más de la mitad de nuestra nación, que ya está en grave DECLIVE, con su lenguaje grosero e insultante. Además, ¡tanto para su ‘Estilista!'”, dijo Donald Trump sobre uno de los show más importantes que ha hecho la cantante originaria de Barbados, Rihanna.

Pero estas no fueron las primeras duras críticas e insultos que recibió la “Bad Girl” dueña del emporio Savage x Fenty por parte de Trump. Días antes que Rihanna subiera a la tarima del State Farm Stadium de Arizona el mandatario dijo: “No tiene talento y es Nada sin su estilista”, en respuesta a una publicación que hiciera el ex médico de la Casa Blanca, Ronny Social. Activar subtítulos en español.

“Ella ha hecho una carrera de escupir basura degenerada mientras habla mal de Estados Unidos cada vez que tiene la oportunidad. ¿Por qué la NFL está mostrando esta basura? ¡¡Rihanna NO DEBERÍA ser la artista del medio tiempo!!”, dijo el doctor sobre la cantante. Además publicó unas fotos que donde se ve que supuestamente la pareja de A$AP Rocky escribió sobre un auto: “Fu** Trump”. Por supuesto Donald Trump no perdería la oportunidad de atacar a la cantante.

Problemas en el pasado entre Donald Trump y Rihanna

Pero esta no sería tampoco la primera vez que la intérprete de “Umbrella” y “Work” dejara clara su posición en contra del ex presidente de los Estados Unidos. En el 2018 tuvieron una larga batalla legal después que ésta prohibiera que el equipo de Trump usara su música en sus mítines políticos.

Sin mencionar que lo señaló como responsable durante una entrevista para Vogue dell uso indiscriminado de armas en el país, que han dado como resultado varios tiroteos masivos en el mismo. “Es devastador. Las personas están siendo asesinadas por armas de guerra que compran legalmente. Esto simplemente no es normal. Eso nunca, nunca debería ser normal”, explicó a la editorial.

Además lo hizo responsable de la discriminación a los afroamericanos : “¿Y el hecho de que esté clasificado como algo diferente por el color de su piel? Es una bofetada en la cara. Es completamente racista”.

Y, tal como hizo Donald Trump haora, ella también le dio su buena tanda de insultos: "El ser humano con más enfermedades mentales en Estados Unidos en este momento parece ser el presidente", dijo cuando dio esta entrevista en el 2018. No hay duda que este par jamás ha tenido, ni tendrán una buena relación.

