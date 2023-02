Rihanna embarazada en su show del medio tiempo del Super Bowl desató ola de memes

Rihanna se presentó en el medio tiempo del Super Bowl 2023 dejando deslumbradas a millones de personas que quedaron curiosas y a la expectativa de saber si estaba embarazada. Tras el show uno de los representantes de la artista confirmó que está a la espera de su segundo retoño.

La cantante se convirtió en madre por primera vez el año pasado. Su hijo, fruto de la relación con el rapero A$AP Rocky, nació el 13 de mayo de 2022.

Antes de que se confirmara que ‘Riri’ sí está esperando un bebé ya las redes sociales estallaban con preguntas, suposiciones y los tan esperados memes de estos grandes eventos.

Rihanna comenzó el espectáculo encima de una plataforma flotante, sus bailarines también estaban sobre otras causando la ilusión de estar volando sobre el campo. B**** Better Have My Money fue el tema que interpretó para dar inicio a su tan esperada presentación.

La cantante originaria de Barbados lució un oufits completamente rojo escarlata. Comenzó luciendo un abrigo, luego dejó ver su mono holgado con una abertura que dejaba ver su embarazo.

Algunos internautas manifestaron en Twitter que no vieron bien el show porque solo estaban concentrados en tratar de determinar si la artista estaba embarazada o solo con algunos kilitos por encima a su peso promedio.

Nosotros intentando ver si Rihanna está embarazada por segunda vez #HalftimeShow pic.twitter.com/CE0y8MuMNe — Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) February 13, 2023

Yo tratando de descifrando si Rihanna está de nuevo embarazada #SuperBowl pic.twitter.com/8baCIqUaSP— Juanxxo (@Boss_juanr) February 13, 2023

Los usuarios de redes sociales al notar que la cantante sí estaba embarazada, y que un representante confirmó, reaccionaron con memes sobre lo regia que lució y lo deslumbrante del espectáculo de ‘Riri’ que hasta voló sobre una plataforma estando embarazada.

Algunos compararon cómo se veía Rihanna en gestación versus cómo se veían y sentían ellos luego de realizar alguna actividad cotidiana. Rihanna embarazada/ yo después de subir 1 piso por las escaleras pic.twitter.com/jqA9u7y279— Dexametasona🌸 (@Dexametasona_) February 13, 2023 rihanna embarazada / yo un día cualquiera en el que dormí 8 horas y no 9 pic.twitter.com/BCifGTlRsL— Juliana (@sinwaifai) February 13, 2023 Rihanna embarazada hace una presentación increíble y yo no puedo ni con mi vida pic.twitter.com/Awiw9DiTby— aline (@waakemeee_upp) February 13, 2023 RIHANNA HIZO UN SHOW DE MEDIO TIEMPO EMBARAZADA Y YO ME QUEJO PORQUE ME PEGUE EL DEDO CHIQUITO DEL PIE #SuperBowl pic.twitter.com/KgFGwyMC1r— Natalia 🔅 (@nataliaseg_) February 13, 2023

Otro internauta hasta bromeó preguntando si esperaban ver a Rihanna hacer break dance sobre su pancita de embarazo en pleno espectáculo. enserio esperaban qué rihanna hiciera esto??? ajskaksd pic.twitter.com/cReDy6YLmz— marditolui (@bri4nstoorm) February 13, 2023

La intérprete de señas del show de la artista en la cadena FOX también se robó miradas y en las redes sociales lo comentaron. La joven se mostró enérgica y con mucho flow en la pantalla. Rihanna haciendo el show del Superbowl a sus 34 años y embarazada es puro 🔥🔥



Pero la interprete de lenguaje de señas se lleva la corona.



Porque todos disfrutemos nuestro trabajo tanto como ella jajaja pic.twitter.com/5nIzOskFvr— Pia (@modaquetepario) February 13, 2023 Que su lunes empiece con la misma energía de la intérprete de señas que cubrió el #halftimeshow de #Rihanna:pic.twitter.com/1BR5P4P0XN— @TomatazosCom (@TomatazosCom) February 13, 2023 La intérprete de lenguaje de señas, también destacó anoche en el show de medio tiempo del Super Bowl. 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/yR41JuVOoe— Tommy Florez (@tommyflorez) February 13, 2023

Uno de los momentos icónicos de la noche fue una mirada de Rihanna y posterior manera sutil de tocarse el vientre que para muchos dijo: “¡Estoy embarazada!” y a otros hasta “embarazó”. No sé, Rihanna, pero después de esa mirada la que está embarazada soy yo pic.twitter.com/xBPCfPIPSU— La Sometimes (@MaguiAVeces) February 13, 2023 Me embaracé yo con esa mirada. Esos ojos por Dios !! Labios Rojos y en su máxima perfección. Only you @rihanna #SuperBowl pic.twitter.com/GNBOtkj2yW— MarguiM (@MariaMoe6) February 13, 2023 Me embaracé yo con esa mirada. Esos ojos por Dios !! Labios Rojos y en su máxima perfección. Only you @rihanna #SuperBowl pic.twitter.com/GNBOtkj2yW— MarguiM (@MariaMoe6) February 13, 2023

En los memes hasta el bebé que está esperando salió a relucir. Internautas bromearon sobre cómo estaba sintiendo el momento el segundo hijo de ‘Riri’. El bebé de Rihanna cuando bajaba la plataforma #SuperBowl #Rihanna pic.twitter.com/xXYEknq796— Matías M. (@MartinexMati) February 13, 2023 El bebé de Rihanna en el vientre mientras hacía el show de medio tiempo:#HalftimeShow pic.twitter.com/qEORegpt8J— Barrios (@Barriosrro) February 13, 2023

