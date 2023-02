Raúl de Molina se disfrazó de Rihanna e hizo su propia versión del Halftime del Super Bowl LVII

El conductor más consentido de Univision, Raúl de Molina, no dejó pasar el éxito de la cantante Rihanna en el Halftime del Super Bowl LVII 2023 el día de ayer. Sin miedo a nada, la estrella de El Gordo y La Flaca se disfrazó de Rihanna e hizo toda una coreografía en compañía de Dayana Torres y Carlitos, el productor del show.

Estos dos iban de blanco representando a los bailarines que tuvo Rihanna el día de ayer. 70% por ciento de los cuales eran afroamericanos y mujeres. Raúl de Molina usó un atuendo rojo como la cantante de “Umbrella” y “Don’t Stop The Music“ y bailó en una especie de tarima flotante en compañía de la ex de Marc Anthony, Dayanara Torres, quien aseguró que éste ha sido su Halftime del Super Bowl de la NFL preferido de todos los tiempos. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

“Ayer causó revolución”, dijo “El Gordo” de Univision sobre la actuación de la cantante de Barbados, quien además anunció con la sola presencia en el escenario que está embarazada de su segundo hijo con el cantante de hiphop A$AP Rocky. Pero así como a Raúl de Molina le encantó la participación de la dueña de Savage x Fenty, a otros les pareció un show bastante pobre. View this post on Instagram A post shared by NFL (@nfl)

No lo decimos nosotros, lo dicen varios medios y redes sociales. El hecho de no haber tenido invitados, ni cambio de vestuario son las críticas que más ha recibido. Sin embargo, Donald Trump lo llevó a otro nivel e insultó a Rihanna por el Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

“Rihanna, sin lugar a dudas, dio el peor espectáculo de medio tiempo en la historia del Super Bowl. Esto después de insultar a más de la mitad de nuestra nación, que ya está en grave DECLIVE, con su lenguaje grosero e insultante. No tiene talento”, dijo el ex Presidente de los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by NFL (@nfl)

No es la primera vez que estos dos se han dado hasta con el balde. El propio Raúl de Molina con su compañera Lili Estefan incluso lo han reseñado en su show. Rihanna en algún momento lo culpó de la problemática de ventas de armas y tiroteos masivos en los Estados Unidos y también lo llamó: “Enfermo Mental” en una oportunidad. Así que esas diferencias no son nada nuevas en la vida de ambos.

