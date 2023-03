Karol G perreó con Feid en minifalda y topcito desde el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico

La Bichota Karol G puso a arder la tarima del Estadio Hiram Bithorn Sosa de Puerto Rico en 1 de los 3 sold outs que ya tiene la cantante de género urbano con su Concierto Logo de su disco “Mañana Será Bonito” en “La Isla del Encanto”. Una vez y como ya les hemos contado de cerca y de manera exclusiva en La Opinión, la colombiana cumplió otro sueño. Además dejó más claro que nunca, que entre y ella Feid “hay corazón”.

Cuando estaba en su $trip Love Tour, Karol G volvió a Puerto Rico. Por supuesto lo ha hecho más veces, pero hablamos de la tercera gira más rentable que se hiciera el año pasado para un artista latino. Sólo la anteceden Daddy Yankee y Bad Bunny, pero eso es otro asunto. Para ese momento, la ex de Anuel AA le dijo a Molusco que su sueño era hacer un sold out en el Estadio Hiram Bithorn.

La entrevista fue grabada justo ahí. Una vez más, la intéprerte de “Provenza”, “MAMIII” y “El Makinon” veía al infinito soñándolo e imaginándolo. Pero ya sabemos que Carolina Giraldo “donde pone el, pone la bala”. Trabajó, su equipo movió como siempre cielo y tierra. No sólo logró un sold out, hizo tres. Hoy lleva como Bichota una minifalda a retazos y perrea en un tarima que la vuelve a recibir delante de un público que no para de alabar lo que representa hoy en día Karol G para todo latino. Karol G cantando “Tus Gafitas”💚 pic.twitter.com/4byJga7SII— carloxx iván (@itscarlosivan) March 11, 2023

Comenzó con “Gatúbela”. Después aparecieron Bad Gyal y Sean Paul cantando “KÁRMIKA” (nueva canción incluida en su disco “Mañana Será Bonito”, con el que por cierto acaba de romper récords de reproducción mundial de Billboard como la primera artista femenina latina en lograr al número 1. 🎥 Karol G cantando “Gatúbela” en el Estadio 🏟️ Hiram Bithorn en Puerto Rico. pic.twitter.com/mQqJq82rzk— Karol G Site (@KarolGSite) March 11, 2023 🎥 Karol G cantando “KÁRMIKA” junto a Bad Gyal y Sean Paul en el Estadio 🏟️ Hiram Bithorn en Puerto Rico. pic.twitter.com/FipLFyk8LO— Karol G Site (@KarolGSite) March 11, 2023

Por supuesto parte de ese éxito fue el lanzamiento de la canción “TQG” con su paisana Shakira. Ésta por cierto acaba de alcanzar 14 Guinness World Records. 4 de ellos junto Bizarrap con la “Music Sessions Vol.53”. Ambos viajaron a Nueva York. Ella en compañía de sus hijos Milan y Sasha. A los artistas les entregaron los certificados del Guinness en los estudios del Today Night Show de Jimmy Fallon. View this post on Instagram A post shared by Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

No cabe duda que los latinos se siguen imponiendo y que Karol G dará el todo por el todo durante estos tres días desde en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico. Por supuesto, todos se preguntan: “¿Anuel AA se volverá a aparecer sorpresa en el concierto de La Bichota?”. Por ahora, el que se apareció e hizo literal enloquecer al público de la colombiana fue Feid. FEID LLEGÓ DE INVITADO AL CONCIERTO DE KAROL G pic.twitter.com/P6LfiVm8Vc— carloxx iván (@itscarlosivan) March 11, 2023

