Fan de Karol G tuvo ataque de pánico en calle de Madrid y ella actuó de manera sorpresiva

Karol G estaba de gira promocional con su disco “Mañana Será Bonito” en Madrid cuando salió de un restaurante y se dirigió a su camioneta con su personal de seguridad. De pronto, se escuchó a una fan gritar desesperadamente. Al ver que La Bichota se retiraba, la joven tuvo una crisis nerviosa que culminó en un ataque de pánico.

Pero Karol G muy fiel a su público y sobre todo a sus fans hizo detener su salida en la camioneta y abrió la puerta de la misma justamente para lograr ver la fan. La abrazó, se tomó la respectiva foto pero sobretodo actuó sorpresivamente al justamente calarma en medio de la crisis de nervios y pánico que protagonizó la jovencita. Una fan de Karol G sufrió un ataque de pánico al verla salir de un restaurante de Madrid, España y la cantante reaccionó de una manera ejemplar. 👉 https://t.co/GUUuvIyAaa pic.twitter.com/ymwmMu1Trv— Al Rojo Vivo (@AlRojoVivo) March 3, 2023

Horas antes Karol G estuvo en el programa de televisión español “El Hormiguero” con Pablo Motos. Mismo que terminó hasta perreando. A su salida por supuesto posó con varios de sus fans, quienes no tuvieron un ataque de pánico como la otra jovencita, pero que no dejaron de gritarle de admiración. No hay duda que el género urbano se está apoderando del país ibérico. Karol G revoluciona Madrid ¡y canta a capela para sus fans un trozo de su nueva canción con Shakira! 🙌🏽💥#karolg #shakira #tqg #tequedogrande pic.twitter.com/2Qg6A6b4cE— Revista ¡HOLA! (@hola) February 28, 2023

Karol G fue al Paris Fashion Week

La Bichota salió de inmediato de España al Paris Fashion Week. Ahí celebró con fans también, pero fue invitada en el desfile de Loewe. Por supuesto posó con un atuendo que delineó sus curvas y atributos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Minutos antes de ir al evento de moda, Karol G perreó en el suelo del hotel y dejó muy claro cómo es que se debe hacer el reto de su nueva canción con Shakira, TQG. Por supuesto mostró casi todo y eso le valió millones de piropos en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Su tema con Shakira TQG acaba de debutar de número 1 Global en la cartelera de Billboard. Es la primera artista femenina en lograrlo y la segunda hispana (el primero fue Bad Bunny). Fue justamente Karol G la dedicó un increíble mensaje horas antes de que esto sucediera en sus redes sociales:

