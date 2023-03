Karol G asegura que ni sus canciones, ni las de Shakira son para herir a nadie

La colombiana Karol G estuvo en el programa español de “El Hormiguero”. Ahí dio una entrevista increíble en el que habló de su tema con Shakira “TQG”, de cómo fue el proceso pero sobre todo dejó claro que ni ella, ni su compañera colombiana escriben canciones para herir a nadie.

“Ella se sintió identificada con la canción. Dijo yo lo quiero cantar porque hace parte de un momento de mi vida que yo estoy desahogando por medio de canciones y en mi caso también representó un momento específico. Pero ya como que la intención de sacarla no es ni herir a nadie, ni avergonzar a nadie, ni molestar a nadie. Es una cancion porque los artistas hacemos eso. Escribimos canciones de vivencias personales. Y si vivimos cosas y no las podemos cantar en canciones, entonces ¿qué hacemos?”, comentó de manera muy directa Karol G.

Esto aclarando que fueron vivencias de La Bichota con Anuel AA y de Shakira con Gerard Piqué. Donde la letra hace alusión a las siguientes parejas de los mismos: Clara Chía Martín y Yailin La Más Viral. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

También habló de cómo entendió que retocar las fotos que sube a Instagram no tenía mucho sentido. Dijo que lo hacía y se cuidaba mucho, pero que un día alguien le tomó una foto como realmente era y que le llovieron las críticas. Ahí supo que no tenía lógica hacerlo así que prefirió mostrarse al natural.

Esto justamente es lo que ha empoderado a las fans de Karol G a través de sus acciones y su música. Toda “Bichota” se deja ver con sus lonjas e imperfecciones que tienen todas la mujeres. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

Además hizo que el propio presentador español, Pablo Motos, se levantara y perreara lo que le valió que el show rompiera récord de audiencia en en el país ibérico. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

Hace pocos días Karol G celebró el lanzamiento de su disco “Mañana Será Bonito”. Mismo que muestra parte de su vida personal en los últimos dos años. Los bajones y los altos de temas del corazón que culminan con una muy comentada colaboración con Shakira. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

El lanzamiento del mismo se hizo en Miami y asistieron varias personalidades de la música y del género urbano que también la acompañaron en tarima. Tini y Natti Natasha entre ellas. Tambiém con quien se comenta tiene un romance desde hace rato Feid. 🎥 Karol G en la fiesta de lanzamiento de “Mañana Será Bonito” cantando ‘Bichota’ en Miami junto a Natti Natasha, Lola Indigo, Tini y Bad Gyal. pic.twitter.com/uhLqmI2RtH— Karol G Site (@KarolGSite) February 25, 2023

Por lo pronto nosotros les dejamos el videoclip de TQG de Karol G y Shakira. Mismo que hasta el momento de cierre de esta nota lleva 117 millones de reproducciones en Youtube.

