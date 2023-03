Karol G causó sensación en el programa “El hormiguero”, habló de su dueto con Shakira y hasta bailó

Karol G se encuentra en plena promoción de su álbum Mañana será bonito, y como parte de ello acudió al programa de televisión español “El hormiguero”, donde dio detalles acerca de esta nueva producción, para la cual escribió 70 canciones, haciendo un proceso de eliminación para dar como resultado final 17 tracks.

La reguetonera colombiana fue entrevistada por Pablo Motos, quien la cuestionó acerca del sencillo “TQM”, un dueto de Karol con Shakira del cual se han hecho muchas interpretaciones de los “mensajes implícitos” tanto en su letra como en su videoclip: “Al final del día lo que hay aquí es un junte de dos mujeres que ha sido poderosísimo, que yo me siento orgullosa, que hemos elevado el género femenino a otro nivel, que hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer y que ése debería ser el verdadero debate”.

Sobre cómo surgió la colaboración con Shakira, Karol comentó que se dio desde el año pasado: Hace mucho tiempo la había buscado, no se había dado la oportunidad; ella más o menos en junio de 2022 me envió un tema con el que yo no me sentí tan conectada…la canción era increíble, pero yo no sentía como de qué manera yo podía hacer que esa canción brillara más…La canción “TQM” nació el mismo día en que yo escribií el verso de “MAMIII” con Becky G. Eso fue en enero del año pasado. Iba a ser una canción para mí, personal. Luego me doy cuenta de toda la situación por la que estaba pasando Shakira, y otra vez la canción vuelve a tener sentido para mí…la busco, la llamé directamente, le mostré la canción, le encantó…Ella me dijo: ‘Tengo una canción con Bizarrap que viene, que va a salir más o menos en diciembre o enero (“TQM” la hicimos en octubre). Y obviamente que yo, Karol G, iba a esperar a que Shakira sacara su canción”.

Motos también preguntó si la letra de “TQM” reflejaba directamente conflictos amorosos de Shakira y Karol G, pero ésta aclaró que no es así: “Yo creo que en ningún caso, yo creo que ya hubo una canción muy clara de parte de ella y de parte mía, pero yo creo que ya en este caso es simplemente como…ella se sintió identificada con la canción, y en mi caso también representó un momento específico, pero ya como que la intención de sacarla no es herir a nadie, ni avergonzar a nadie ni molestar a nadie, porque los artistas somos eso, escribimos canciones de vivencias personales, y si vivimos cosas y no las podemos cantar en canciones, entonces ¿qué hacemos?”

Karol G también dio detalles acerca de su debut como actriz en la serie de Netflix “Griselda”, que está próxima a estrenarse: “Ya grabé, ya hice mi personaje en “Griselda”. Me encantó porque no era un personaje de Carolina o de Karol G, yo tenía un personaje, se llamaba Karla, y estoy muy emocionada por que salga, no sé exactamente cuándo va a salir, pero fue una experiencia increíble y súper enriquecedeora para mi expresión coroporal en los shows”. Finalmente y tras bambalinas la cantante hizo un sensual baile con Pablo, compartiendo en las redes sociales el video, que ha causado sensación.

