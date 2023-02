Karol G estrenó “Mañana Será Bonito”. Participó hasta el hermano de Billie Eilish, Finneas

Por fin lo que tanto anunció Karol G llegó a todos sus fans: su nuevo álbum “Mañana Será Bonito”. Mismo que contiene 17 canciones y varias colaboraciones como la que está causando furor “TQG” junto a la también colombiana, Shakira. Una con Romeo Santos, otra con Sean Paul y en otra participó hasta el propio hermano de Billie Eilish, Finneas, entre varias más.

El también productor de la cantante de “When The Party’s Over” y ganador de 12 Grammys (entre él y las producciones con Billie Eilish), Finneas O’Connell, es una de las tantas estrellas que recopiló Karol G para trabajar en este disco al que le ha dedicado una producción de más de un año. Angel Dior y Maldy también están incluídos en “Mañana Será Bonito”. Ya había estrenado el tema con este último reggaetonero: “Gatúbela”. Mismo que se convirtió en un éxito inmediato en las plataformas digitales.

La Bichota dijo hace poco en una extensa entrevista para The New York Times: “Estoy siendo muy abierta con este álbum, y eso me asusta un poco, porque no soy una persona perfecta. Cosas personales que tenía dentro, las soltaba en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”.

El último álbum de estudio de Karol G fue “KG0516“. Ahí estuvieron varios temas que sin duda le cambiaron la carrera a la cantante de la reggaetonera y la expusieron en una plataforma internacional a niveles casi iguales a los de Shakira. “El Makinón”, “200 Copas”. “El Barco”, “Bichota”, “Location” y “Ay! Dios Mío”.

Todos y cada uno de esos éxitos batieron récords de reproducciones en distintas categorías en las listas de las plataformas digitales: Spotify, iTunes, Youtube y Pandora.

Pero de “Mañana Será Bonito” la propia colombiana dijo: “El disco es más Carolina que Karol G”, en la misma entrevista del NY Times. Así que este hablará mucho de su ruptura con Anuel AA. Todo esto mientras terminaba el Bichota Tour y el $trip Love Tour entre 2021 y 2022.

Karol G y su tema con Shakira “TQG”

Ayer lanzaron la promo de su videoclip y tema juntas. De inmediato, cientos de fans se fueron al Times Square de nueva York para estar en primera fila ante la pantalla gigante.

Hoy junto con el nuevo disco de La Bichota, se estrenó “TQG”. Una canción donde la sensualidad femenina, el poderío de dos mujeres que fueron heridas y la garra con la que las mismas superan el dolor se ponen de manifiesto a lo largo de la canción.

Frases apuñalaste se repiten a lo largo del tema musical que lleva automáticamente a pensar en sus respectivas ex parejas: el ex futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y el cantante de género urbano Anuel AA. Sin duda, una bomba que tiene a todo el mundo hablando. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

