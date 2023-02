Karol G confesó a The New York Times que está enamorada y Feid podría ser el galán

En una entrevista que dio La Bichota Karol G al periodista Jon Pareles para The New York Times, la colombiana habló de su nuevo disco “Mañana Será Bonito”, de su colaboración con distintos artistas incluyendo a Shakira con el tema “TQG” y también del amor, ahora que los rumores con Feid se han vuelto cada vez más fuertes.

“Estaba realmente, como, no me voy a enamorar de nuevo. No voy a tratar de construir mi vida personal con nadie. Pero la vida acaba de traer a alguien a mi vida que me hace sentir feliz de nuevo, así que quería volver a compartir momentos con alguien más. Eso fue algo nuevo que aprendí con este álbum. Iba a estar realmente enojada por el amor y todo y al final del álbum, ahora lo estoy sintiendo de nuevo”, concluyó la cantante de género urbano colombiana Karol G. Misma que se presentó en el Festival Viña del Mar en Chile durante el fin de semana al igual que Feid. Feid interpretando ”X19X” en el Movistar Arena de Chile anoche!🇨🇱 pic.twitter.com/3MZq94tHzv— Feid Site (@feidsite) February 17, 2023

“Solía odiarlo y ahora me encanta de nuevo. Así que seamos abiertos a eso”, dijo Karol G sobre cómo se está dando una oportunidad de sentirse enamorada de nuevo. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Karol G y Feid reavivan los rumores de romance

Desde hace mucho rato y mientras Karol G termina su $trip Love Tour había pistas que daban a entender que entre Feid y Karol G tenían más que una amistad Sin embargo, él lo negó luego en una entrevista. Ahora que ella ha admitido que está sintiendo el amor de nuevo, nuevos detalles han salido a relucir. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

“Estoy siendo muy abierta con este álbum, y eso me da un poco de miedo, porque no soy una humana perfecta”, refiriéndose a su disco “Mañana Será Bonito”.

Lo primero fue la casa donde se hospedaron hace poco. Parece ser la casa de Karol G en Los Ángeles. En el mismo lugar Feid hizo un video promociando la nueva canción de la colombiana con Romeo Santos “X Si Volvemos”. También se ha dejado ver con varias prendas vestir y anillos que ha usado La Bichota en otros momentos también. View this post on Instagram A post shared by 𝓐𝓾𝓭𝓲𝓸𝓼 𝓛𝓪𝓽𝓲𝓷𝓸𝓼 𝓣𝓻𝓪𝓹⚡️⚡️⚡️ (@audios_latinos_trap)

Mientras Karol G festejaba su cumpleaños entre amigos usó un bikini verde. Ése es el color que define al también cantante colombiano. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Esto sin mencionar que Karol habla de unos lentes en la promoción de un video y además se coloca unos iguales a los de Feid. Aún no hay nada concreto, pero el hecho que La Bichota acepte que ya está enamorada es un gran avance. Veremos si el destino nos da razón. Por lo pronto les dejamos un tema de ellos juntos llamado “El Friki”, que cuenta con 122 millones de reproducciones en Youtube hasta el cierre de esta nota.

Sigue leyendo:

Feid arranca su Ferxxo Nitro-Jam Latinoamérica y le preguntan si llevará a Karol G

A Karol G y Feid se les escapa detalle que los deja en evidencia y podría confirmar su relación

Anuel AA publica selfie sin camisa y presume sus pectorales en Instagram

¡Hunden a Anuel AA! Melissa Vallecilla confesó a Telemundo que sí hubo prueba de ADN

Shakira le envía mensaje a Karol G en Twitter por su cumpleaños