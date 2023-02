Karol G confesó lo intenso que fue trabajar con Shakira y revelan parte de su canción: “TQG”

El álbum “Mañana Será Bonito” de Karol G que sale a las plataformas el 24 de febrero tiene muchas colaboraciones entre ellas una con la también colombiana Shakira. La Bichota ofreció una entrevista a The New York Times y ahí confesó lo intenso y largo que fue trabajar con la cantante del “Waka Waka”.

El sueño, otro más, de Karol G era trabajar con la Shakira. Por supuesto y muy fiel a sus convicciones, lo logró. Ya se reveló parte de la canción que grabaron juntas promete ser una descarga dura a sus respectivos ex: Anuel AA y Gerard Piqué. El tema se llama “TQG” (Te Quedó Grande) y para lograr tenerlo listo, La Bichota tuvo que trabajar hasta 16 horas diarias durante 5 días seguidos pues “Shak” quería todo sin el mínimo error. Esto sin mencionar que llegó a hacer las mismas tomas hasta 35 veces.

Todo indica que, Karol G al igual que Bizarrap, Ozuna y Rauw Alejandro hicieron en el pasado, agarró sus maletas y se fue hasta Barcelona para encerrarse en el estudio con Shakira. Desde hace mucho tiempo la ex de Anuel AA quería hacer esta colaboración con la ex de Piqué. De las canciones que enviaba, ninguna terminaba por afiansarse. Pero finalmente y en medio del despecho, hubo una que no solo gustó sino que le fascinó.

“Ella dijo, -Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento-“, aseguró la intérprete de “Provenza” y “Gatúbela”. De inmediato pusieron manos a la obra para grabar “TQG”. Al parecer es una oda a la ira, al dejar ir la misma y al no guardarse nada para sí. Por supuesto, esto girará los focos de atención de nuevo tanto a Anuel AA como a Gerard Piqué y las parejas de los mismos.

Letra de la nueva canción de Shakira y Karol G

“Al menos conmigo yo te mantenía bonito” y “Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía”, reseñaron en Hoy Día. Por supuesto, la primera frase encaja con Anuel AA. No es un secreto que, desde que inició su relación con Yailin La Más Viral, su pérdida de peso fue tema de discusión.

Y de Shakira es poco lo que se pueda decir aquí. Sus canciones en esta era de su carrera, sin duda se convirtieron ya en todo unos gritos de guerra para millones mujeres del mundo. Esto, ante la nueva relación del padre de sus hijos Milan y Sasha con la joven de 23 años, Clara Chía Martin.

Nuevo álbum de Karol G

“Mañana Será Bonito” es el nuevo trabajo de la colombiana. No sólo Shakira participa en él. También trabajó con Finneas, hermano y productor de Billie Eilish, el cantante de reggae Sean Paul, Romeo Santos cuyo tema “X Si Volvemos” ya se estrenó, al igual que “Gatúbela” con Maldy.

Karol G confesó a The New York Times que este disco habla mucho de lo que es y que eso le da un poco de miedo. Por momentos las personas olvidan que los artistas también son humanos. La cantante género urbano abrió su corazón en cada una de sus canciones y dejó entrever cómo ha estado del corazón realmente en los últimos años.

“Estaba realmente, como, no me voy a enamorar de nuevo. No voy a tratar de construir mi vida personal con nadie. Pero la vida acaba de traer a alguien a mi vida que es como hacerme sentir feliz de nuevo, así que quería volver a compartir momentos con alguien más”, declaraciones que pueden ser tomadas como una confirmación a que Karol G está con enamorada de nuevo. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Sigue leyendo:

¡Hunden a Anuel AA! Melissa Vallecilla confesó a Telemundo que sí hubo prueba de ADN

Karol G y J Balvin se desataron viendo a Rihanna en el Super Bowl Halftime Show

Karol G posa junto a Rihanna y ésta le dice que todo “fue una chimba”

Gerard Piqué y Clara Chía se burlan de paparazzi: “¿Qué te has tomado?”