Gerard Piqué y Clara Chía no sonríen a la prensa después de última “indirecta” de Shakira

Hace pocos días Shakira apareció trapeando el piso con una canción de SZA de fondo. Misma que dice, entre muchas otras cosas, que podría asesinar a su ex y a la pareja de éste. Ante esto, parece que Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martín no les ha caído del todo bien el video y por eso las caras largas con la prensa en la penúltima aparición pública antes de asistir a un juego de fútbol.

💢La familia de Clara Chía: culé y con alto poder adquisitivo https://t.co/hyPOFpOBev



➡Analizamos al detalle la vida de la novia de Gerard Piqué, sus padres y su hermano — ABC.es (@abc_es) February 15, 2023

“Puede que mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente”, es lo que dice parte de la letra de la canción de la película de “Kill Bill”. Tal como sucedió con la “BZRP Musical Sessions #53” de Shakira, Clara Chía y Gerard Piqué, parecen no querer ni sonreír entre ellos y mucho menos de la prensa. Cosa que quedó olvidada luego con los besos que protagonizaron hace pocas horas.

La pareja más perseguida por los paparazzi en Barcelona salió del estacionamiento de un edificio y, en vez de notarse riendo entre ellos, como sucedió hace pocos días, parecía haber una distancia y seriedad. Recordemos que hubo fuertes rumores que Clara Chía fue llevada a la sala de emergencia por haber presentado un ataque de pánico. Las Mamarazzis así lo informaron en su programa sobre la salud de la novia de Piqué.

¿Qué dice la canción con que Shakira trapeo el suelo?

“Hate to see you happy if I’m not the one drivin’, I’m so mature, I got me a therapist to tell me there’s other men, I don’t want none, I just want you, If I can’t have you, no one should, I might…”.

“Sigo siendo tu fan a pesar de que me ardió, odio verte con otra mujer, saber que eres feliz. Odio verte feliz si no soy yo la que está manejando. Soy tan madura que me conseguí un terapeuta para que me dijera que hay otros hombres. No quiero a ninguno otro, solo te quiero a ti. Si no puedo tenerte, nadie debería, podría…”, a pesar de ser sólo una canción Clara Chía y Gerard Piqué no parecen estar muy felices con la prensa. Cosa que parecía haberse superado días atrás, cuando hasta interactuaron con un paparazzi.

🚨Clara Chía se estrella fuertemente contra una valla y Piqué se le burla



– Gerard Piqué y Clara Chía fueron captados cuando se dirigían caminando a un edificio en Barcelona tomados de la mano.pic.twitter.com/vx7GonrJbA— ITR Oficial (@ITROriginal) February 7, 2023

El hecho es que la cosa no queda aquí. Shakira está a punto de estrenar un tema con Manuel Turizo y además otro con Karol G, La Bichota. Éste se planeaba lanzar el 2 de febrero. Día en que tanto Gerard Piqué como Shakira cumplen años, pero la intérprete de “Ojos Así”, “Monotonía” y “Music Sessions #53″ aplazó el estreno.

Sigue leyendo:

Shakira habría descubierto infidelidad de Piqué porque Clara Chía se comió algo del refrigerador

Gerard Piqué le dio un regalito estético a Clara Chía

Revelan cómo Gerard Piqué le habría suplicado a Shakira volver a casa

Shakira le mandó sus maletas a Gerard Piqué delante de la policía y varios fans

¡Gerard Piqué desatado! Posó con ex de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, y le dio like a Shakira

Gerard Piqué metió a Clara Chía en su casa mientras Shakira estaba de viaje