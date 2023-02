Nueva canción de Shakira en colaboración con Manuel Turizo también estaría llena de indirectas para Gerard Piqué

Se filtró una parte de la nueva canción de Shakira en colaboración con Manuel Turizo y la misma estaría llena de dardos e indirectas para Gerard Piqué. En principio se esperaba que la barranquillera sacara una colaboración con Karol G, luego de su éxito con Bizarrap, sin embargo primero saldrá el tema con el cantante citado anteriormente.

Shakira no perdería la costumbre de lanzar dardos a su ex pareja y la letra estaría compuesta de nuevas indirectas en contra del ex futbolista del Barcelona y la Selección de España. Según informó El Nuevo Herald, el tema tendría por nombre: “Tengo sed de tí“.

De comprobarse la información, ya sería el tercer tema de Shakira con indirectas para su ex esposo, Gerard Piqué; primero fue “Monotonía”, luego la Sesión 53 con Bizarrap y ahora estaría saliendo esta colaboración con Manuel Turizo.

“Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía“, sería la frase que Shakira estaría dedicando al campeón del mundo. Cabe señalar que aunque se haya filtrado la estrofa de la canción, aún no hay confirmación de la fecha de estreno del nuevo sencillo musical de la barranquillera que ha roto todos los récords en su más reciente colaboración con Bizarrap.

