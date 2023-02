Shakira sorprende con un video en el que aparece triste, trapeando el piso y haciendo playback del tema “Kill Bill” de SZA

Shakira ha causado sensación con su más reciente video publicado en TikTok y posteriormente en Instagram, que la muestra en su casa y luciendo muy sexy vestida de negro, mientras trapea el piso y, triste, hace el playback del más reciente éxito de SZA “Kill Bill”. El clip lleva hasta el momento más de tres millones de reproducciones.

Al parecer es una nueva indirecta -con mucho humor negro- de la colombiana hacia su ex pareja Gerard Piqué, a juzgar por la letra del fragmento que eligió para su video: “Podría matar a mi ex, no es la mejor idea, su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo, prefiero estar en la cárcel que sola”. Cabe mencionar que al final del clip el rostro de Shakira cambia, para mostrar una gran sonrisa.

La cantante no deja a un lado sus próximos proyectos musicales: acaba de darse a conocer que Karol G incluirá en su nuevo álbum Mañana será bonito el dueto “TGQ”, y también fue publicada la portada del sencillo “Copa vacía”, que Shakira interpreta con Manuel Turizo y que se estrenará próximamente.

