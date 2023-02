Gerard Piqué y Clara Chía se burlan de paparazzi: “¿Qué te has tomado?”

La pareja del momento en España, Gerard Piqué y Clara Chía Martin, ya no le prestan atención a la prensa, ni a los paparazzis. De hecho, caminan en frente de ellos y hasta se burlan de los mismos. Tal fue el caso de un trabajador de Europapress que los siguió y recibió su buena tanda de burlas y risas por parte del ex jugador del FC Barcelona.

“Hola qué tal Clara, Gerard cómo están? Veo que están muy bien cogidos de la mano muy felices… ¿Cómo te encuentras? Se dice que has cogido una ansiedad. A lo que Piqué le responde: -¿Que he cogido una ansiedad dijiste?-, en medio carcajadas”. Atrás iba su novia cubriéndose con él y hasta tropezó en plena calle. El paparazzi continuaba con el cuestionario: “¿Mañana es el cumpleaños de Clara?”. Gerard responde: “¿Mañana es el cumpleaños de Clara, pero qué te has tomado? … Yo sé que el siete pero no mañana. Te equivocas. Has estado bien en intentarlo la verdad”.

Pero la cosa no llegó hasta ahí y el paparazzi le preguntó por las canciones de Shakira y el supuesto cansancios de los padres del mismo. Gerard siguió caminando con Clara Chía y riendo asegurando que todo estaba muy bien y se despidió del reportero hasta de buen ánimo. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

En cuanto a los rumores de la supuesta hospitalización de Clara Chía. Jordi Martin, reportero de El Gordo y La Flaca y uno de los que sigue de cerca el drama de Shakira y Gerard Piqué ha desmentido que le ingreso al hospital haya sido por una supuesta crisis de pánico. Sin embargo, una de las reporteras de Telecino sigue afrimando que esto efectivamente pasó.

