Gerard Piqué agrede a corresponsal de El Gordo y La Flaca en Twitter

No es un secreto que Gerard Piqué está harto de la prensa y de los paparazzis, sobre todo de Jordi Martin, quien en medio de la explosión que representó la separación entre Shakira y el jugador del Barça pasó a ser corresponsal de El Gordo y La Flaca, justamente por las exclusivas que da y el tiempo que tiene cubriendo a la ex pareja.

Ya en el pasado Gerard Piqué y este paparazzi habían tenido bastantes altercados importantes y hasta físicos. En medio de su nueva relación con Clara Chía, Jordi Martin le ha seguido la pista y se ha parcializado a favor de Shakira. Sin embargo, esto ha hecho que el ex deportista le ponga el ojo y hasta le responda agrediendo con la palabra al corresponsal del programa de Univision.

Vaya paranoia. Nadie te etiquetó, así que es verdad que lo vigilas. Se ve que el que te detenía para que no se note la clase de descerebrado que eres, era Shakira https://t.co/GmFo6754I4 — Rodrigo González (@rodgonzalezl) January 27, 2023

Después que fuera justamente El Gordo y La Flaca los que publicaran el capture donde se muestra que Piqué vio los stories en Instagram de Jordi Martin, el catalán respondió: “Deja las drogas. La cocaína es muy jod*****”. Esto luego que Martin lo expusiera diciendo en Twitter: “Me vigila mi mejor amigo”. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

No hay duda que estos dos se seguirán dando hasta con el balde. De hecho, hace pocos días el mismo Jordi Martin lo fotografió de frente mientras este buscaba a sus hijos en la mansión en la que hace poco vivió con Shakira, los niños y familiares de ambos.

Gerard Piqué rompió el celular de reportero de El Gordo y La Flaca

Apenas se daba a conocer la noticia del romance entre el ex central del FC Barcelona y Clara Chía Martin y Jordi Martin vivió un desencuentro con el mismo. Lo siguió hasta el estacionamiento de un aeropuerto y ahí le hizo preguntas. Por encontrarse con Milan y Sasha, el reportero fue comedido en lo que cuestionaba.

Aún así, a Piqué le hizo cero gracia y tomó el celular de el paparazzi y los destruyó con una puerta delante de los pequeños. Pero la cosa no quedaría ahí. Martin intensificó la búsqueda de la primicia y lo acusó de ir a toda velocidad por las calles de Barcelona saltándose semáforos con su hijo Milan al frente del auto. Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a @shakira @3gerardpique lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos. pic.twitter.com/X15QjrqtQ1— Jordi Martin (@jmpaparazzo) August 29, 2022

A eso le han seguido las fotos de Clara Chía, Piqué y los padres del mismo disfrutando del Día de Reyes muy cerca del mar. Cosa que, según cuenta la prensa española, no le habría hecho gracia alguna a Shakira. De ahí la aparición de la bruja que colocó en su balcón mirando hacia la casa de sus suegros. Amén de la construcción de un muro que divida su residencia de la de los padres de Piqué. Esto cada vez se pone mejor. Shakira colocó un maniquí de bruja en su balcón frente a la casa de su ex suegra, mientras que su canción con Bizarrap se escucha a todo volumen



pic.twitter.com/DL5n5LoLMY— Carla Grz🌹 (@CarlaGrizzz) January 16, 2023

