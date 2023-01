Michelle Carvalho amenaza a Gerard Piqué. Promete publicar infidelidad a Shakira en Tik Tok

Gerard Piqué y sus supuestas infidelidades van de mal en peor. Ahora se le ha sumado a toda la prensa rosa una modelo brasileña de nombre Michelle Carvalho. La misma asegura que expondrá una nueva infidelidad del ex astro del FC Barcelona a Shakira en un live en Tik Tok esta noche al cierre de esta nota.

Michelle Carvalho asegura tener un video en el que supuestamente aparece Piqué siéndole infiel a la intérprete de la Music Sessions 53 y Te Felicito en años anteriores: “Te vi siendo infiel a nuestra Shakira en Shôko, en Barcelona 2018. Tengo videos”. Esto lo hizo a las pocas horas que Gerard publicara una foto en Instagram con su nueva novia Clara Chía Martin. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

Esto, en medio de los rumores que a Clara Chía también le había sido infiel con una abogada de nombre Julia Puig. Hecho que han asegurado los fans de la colombiana que hizo probablemente para limpiar su imagen ante tantos señalamientos de infiel. La modelo curvy brasileña hará un Tik Tok en el que asegura contará todo los detalles de lo que supuestamente fue testigo. View this post on Instagram A post shared by Michelle Carvalho (@mrs_carvalho)

Quién es Michelle Carvalho

Michelle Carvalho es una de las modelos curvy más prestigiosas en la industria del modelaje. Nació en Brasil en 1994 y ha pertenecido a agencias prestigiosas en Nueva York, Francia, España, Argentina, Perú y Chile. Además participó un importante reality show de televisión. View this post on Instagram A post shared by Michelle Carvalho (@mrs_carvalho)

Ahí conoció a su novio y ahora reside en Chile. País donde es muy conocida. A su paso por Barcelona, España asegura haber visto al jugador de fútbol siendo infiel a Shakira, por lo que esto obviamente trae de nuevo a la fama a la modelo brasileña.

Hasta el momento del cierre de esta nota, Michelle no había hecho el live en Tik Tok.

