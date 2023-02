Papá de Shakira: cancelaron su cirugía a último momento

Poco tiempo antes que anunciaran su separación de Gerard Piqué, Shakira, no ha dejado de pasar sustos con su papá William Mebarak. El mismo sería operado hoy en una clínica en Barcelona, a la cual se le va visto ingresar en reiteradas oportunidades. Al parecer a última hora decidieron cancelar la intervenido quirúrgica del señor de 91 años, según E! Entertainment.

Cirugía del papá de Shakira fue pospuesta a última hora https://t.co/EE1JXy50mV — E! Online Latino (@EonlineLatino) February 6, 2023

Se desconocen exactamente cuál sería la operación que le realizarían al papá de la artista colombiana. El sitio web Vanitatis de El Confidencial pudo hablar con alguien allegado a Shakira: “… El escritor deba pasar de forma inminente por el quirófano. Aunque, según las fuentes que maneja este medio, la intervención quirúrgica tan solo se realizará si es segura para su salud“. Posteriormente se ha informado que hoy no se llevará a cabo, pero no se sabe si la harán más adelante.

Recordemos que sufrió una caída el año pasado en el medio del escándalo que supuso la separación de Shakira del jugador del Barça, Gerard Piqué y ante los fuerte rumores (para aquel momento) de la novia actual, Clara Chía Martin. De ahí, William Mebarak tuvo que ser intervenido para extraerle unos coágulos en el cerebro. Desde la clínica Teknon, dando la última hora sobre el estado de salud del padre de @shakira con las declaraciones en exclusiva que nos concedió su mamá Doña Nidia. Ojalá se recupere Don William 🙏🏻 @ElGordoyLaFlaca pic.twitter.com/LBqk4a9Jjf— Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 26, 2022

Posteriormente se le ha visto entrar y salir del hospital varias veces. En teoría, Shakira habría suspendido su mudanza a Miami por esta misma razón. También se cree que el estreno de su nueva canción con Karol G se puso en pausa no por el cumpleaños de Piqué como se dijo en algún momento, sino por esta poderosa razón de la salud de su papá.

El señor iba ser intervenido esta misma tarde siempre y cuando su equipo médico considerara la cirugía segura. El mismo medio pudo conocer de manera exclusiva que Shakira se ha dedicado a la salud de su padre en cuerpo y alma los últimos meses.

A pesar de haber suspendido la cirugía, Shakira espera que su papá se encuentre en mejor condición de salud para poder volar junto a su madre, su equipo de trabajo y sus hijos Milan y Sasha a la ciudad de Miami para junio apróximadamente, según citó El Confidencial. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

