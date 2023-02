Bella Dose es el cuarteto femenino que creó la coreografía de la Music Sessions 53 de Shakira y Bizarrap

Exclusiva

Después del éxito que ha supuesto la Music Sessions 53 de Shakira con Bizarrap muchos se preguntan de dónde salió la coreografía, pues los pormenores de la letra ya los hemos conocido en una entrevista que dio uno de los compositores en una entrevista a Molusco. Pero la respuesta a quiénes son las responsables del pegajoso baile es: Bella Dose.

Este es un cuarteto musical femenino con una calidad vocal impresionante, que se unieron después de una audición que, aunque sean nacidas en los Estados Unidos, llevan muy presentes sus raíces latinas. Tienen origen en Cuba, Chile, Honduras y República Dominacna, donde estuvieron realizando su primer tour de medios internacional. Lo que muchos no saben es que Bella Dose son las creadoras de la famosa última coreogradía de Shakira. View this post on Instagram A post shared by BELLA DOSE (@belladose) View this post on Instagram A post shared by BELLA DOSE (@belladose)

La Opinión tuvo la oportunidad de entrevistarlas en exclusiva así que Brianna Leah, Jenni Hernández, Melany Rivera y Thais Rodríguez contaron cómo sucedió este fenómeno de la coreografía de la Music Sessions 53 de Shakira y Bizarrap, qué sintieron cuando vieron la reacción de la cantante colombiana, Shakira y también nos contaron los proyectos de Bella Dose. View this post on Instagram A post shared by Al Rojo Vivo (@alrojovivo)

Este cuarteto de hermosas y talentosas latinas acaban de lanzar su más reciente material promocional llamado: “Mírame”. Una mezcla de género urbano con Dembow. Además, de manera muy honesta y divertida, explicaron cómo hacen para convivir 4 mujeres en una misma casa sin que las rutina y las diferencias las alcance.

Bella Dose sin duda es un proyecto que dará mucho de qué hablar en el futuro inmediato en la industria musical por la energía que le imprimen a su música, la pasión que sienten por sus raíces latinas y la alegría y belleza que las caracteriza. View this post on Instagram A post shared by BELLA DOSE (@belladose)

