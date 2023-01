Destrozan a Piqué con una nueva parodia del tema de Shakira: “Si vas a facturar, también de-clara”

Luego de la canción de Shakira en la que fustigó a Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Martí, una nueva parodia del tema asestó un nuevo golpe al exfutbolista haciendo alusión a sus problemas fiscales con la Hacienda española.

La canción dedicada a Piqué fue producida por Sansixto, en colaboración con Dife MMP & Willy D y tiene como título ‘D-Clara’. Una notoria referencia a la nueva pareja del catalán y los problemas de pago de impuestos del exjugador. Algo que también hizo Shakira en la interpretación con Bizarrap.

“Ven, de cara, si paga Hacienda, se queda sin nada. Ven, declara, solamente tú, la gata más picada. Tengo 10 Rolex, puedo tirar uno. Un poco de Chía pa’ tu desayuno. Llevo con ella desde los 21. Yo con un Twingo tiré al 22. Me salió el bingo, me fui como un ‘boss'”, reza parte de la canción que ha acumulado más de 300,000 visualizaciones.

Durante su nuevo hit, Shakira también sacó en cara aa Piqué los problemas con hacienda y realizó varias indirectas jugando con el nombre de la nueva pareja de Piqué.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura”, cantó en referencia al problema de impuestos en el que también está inmersa con la Hacienda española. “Tiene nombre de persona buena ‘Clara-mente’, no es como suena. Tiene nombre de persona buena ‘Clara-mente. Es igualita que tú”, fue una de las referencias hacia la joven de 23 años.

Desde el estreno del tema de Shakira, este ha acumulado 228 millones de visualizaciones y generó un cisma en redes sociales con comentarios de apoyo y críticas polarizadas. También hubo una proliferación de parodias en tono humorístico, desde ‘Los Morancos’ hasta ‘Polonia’ (TV3).

