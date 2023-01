Dani Alves ya habría jugado su primera ‘cascarita’ en la cárcel y comparte celda con un exguardaespaldas de Ronaldinho

Luego del traslado de Dani Alves a la cárcel de Brians 2, en Barcelona, España, por el caso de presunta agresión sexual que enfrenta, el medio La Vanguardia reseñó que la adaptación del brasileño a la prisión está siendo “modélica” y ya habría jugado su primer partido en el centro de reclusión.

El primer encuentro de fútbol de Alves en prisión ocurrió el pasado jueves 26 de enero en una ‘cascarita’ que causó expectación y emoción en los reclusos. La información divulgada por el medio español dice estar sustentada en los testimonios de “múltiples fuentes, oficiales, no oficiales, de dentro y de fuera del centro penitenciario”.

La publicación incluso precisó que Alves comparte celda con un viejo conocido. Se trata de un brasileño apodado ‘Coutinho que ha trabajado como portero en varios establecimientos de Barcelona y también fue guardaespaldas del mítico exjugador Ronaldinho.

Sensaciones de Dani Alves

El citado medio transmitió las sensaciones del sudamericano en prisión basándose en el testimonio de algunos profesionales que trabajan en el centro. “El jugador se quedó afuera y el Dani que está aquí es uno más”, habría dicho el futbolista.

“Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, manifestó la ex figura de Pumas de la UNAM a un empleado de Brians 2.

El último compromiso de Alves como profesional se dio a inicios de este año con Pumas de la UNAM en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Luego se trasladó a España al funeral de su suegra y quedó bajo arresto sin derecho a fianza tras rendir declaración a las autoridades tras ser denunciado por una joven de 23 años a la que supuestamente golpeó y violó en la discoteca Sutton.

La defensa del brasileño se encuentra trabajando en una estrategia de presentación de recursos de apelaciones que buscan solicitar y conseguir la libertad provisional mientras avanza la investigación.

Te puede interesar:

·Defensa de Dani Alves prepara propuesta para que el brasileño pueda seguir su juicio fuera de la cárcel

·Abogado confesó que Dani Alves mintió en su declaración para ocultar infidelidad a su esposa

·Caso Dani Alves: Policía habría recolectado muestras de semen en el baño de la discoteca

**