Policías detuvieron por error a una estrella de LA Lakers al creer que andaba en un auto robado (Video)

Un peculiar hecho ocurrió el pasado jueves cuando la estrella de Los Ángeles Lakers, Dennis Schroder regresaba a su casa tras disputar un partido en la NBA donde su equipo se impuso a San Antonio Spurs y fue detenido por más de una veintena de policías.

Así lo dio a conocer por medio de su canal de YouTube. El alemán iba en el coche de un amigo camino a su casa cuando fue detenido por un grupo de agentes que lo esposó por error al confundirlo con otra persona.

No obstante, pudo aclarar la situación y evitar el arresto definitivo que lo hubiese obligado a pasar la noche en prisión. De acuerdo con el relato, una patrulla les ordenó orillarse en la siguiente salida.

“Alex me dijo ‘Nos están deteniendo’. Pensé en hacer lo que dijeran y así no habría problemas. Salieron del coche y les solicitaron que no hicieran ningún momento extraño. Caminé lentamente hacia ellos y me pidieron que me pusiera las manos en la cabeza. Hice caso a todo lo que dijeron y seguí sus instrucciones”, narró.

La figura de la NBA precisó que los policías tuvieron una actitud agresiva y explicaron al base que la detención se debía al supuesto robo de un vehículo que coincidía con la matrícula del modelo Cadillac en que se movilizaban.

“No sabía que estaba pasando y me dijeron que el coche no era mío y que era robado. Yo les dije, que tenía que haber un error porque ese es mi carro. La matrícula era la de mi Cadillac”, indicó.

“Estaban armados con escopetas, pistolas y con otras armas. Parecía que era un criminal que hizo algo. Fue una locura. Nunca había visto algo así (…) le dije a un amigo que grabase por si sucedía algo terrible y que la gente lo pudiese ver. Luego encontraron el error y todo estuvo bien. Por suerte no le pasó nada a nadie y regresamos a casa sanos y salvos”, añadió.

Schroder jugó 38 minutos en la victoria ante San Antonio Spurs 113-104 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Durante ese período anotó nueve puntos, tuvo ocho rebotes y cinco asistencias.

