Shakira y Gerard Piqué se habrían separado por querer más hijos y no por Clara Chía

La separación de Shakira y Gerard Piqué no para de estar llena de especulaciones sobre los motivos que los llevaron a romper su compromiso de más de 12 años. Pues algunos aseguran que Clara Chía realmente no sería la tercera en discordia, sino un motivo más poderoso que una infidelidad: La colombiana no quería un tercer hijo y el exfutbolista sí.

De acuerdo a medios como Quien, El Universal, Heraldo de México y Terra, además de medios españoles, habría nueva información sobre la supuesta razón que realmente provocó la ruptura entre Piqué y sería que la sudamericana ya no quería volver a embarazarse, en contra de los deseos del empresario.

Esto habría provocado que hubiera discordancias entre ambos con el tema de tener más hijos, y Shakira le habría dejado muy en claro que solo quería dos pequeños. En la actualidad, se cree que Piqué podría tener una nueva familia con su nueva y joven novia Clara.

Con esto los rumores de que todo se desencadenó por una infidelidad con Clara Chía, CLARAmente no serían el principal motivo, sino el no ponerse de acuerdo con respecto a agrandar la familia.

Este motivo parece haber sido el que dio inicio a que ambos pusieran distancia y lo que dio pie a todo lo ocurrido luego cuya última expresión es la canción con Bizarrap por la cual Shakira ha ganado la módica suma de 22 millones de euros.

A partir de ahí, Shakira y Piqué protagonizaron una serie de indirectas, pues el exfutbolista tomó la decisión de publicar su primera fotografía a lado de Clara Chía.

Sugiriendo que su relación con la joven es formal y, al poco tiempo, se publicó una serie de fotografías, capturadas por un paparazzi en las que se puede ver a la pareja en el aparador de una farmacia, por lo que comenzó a especularse la posibilidad de que Martí estuviera embarazada.

