Luciendo muy sexy Karol G celebró su cumpleaños acompañada de amigos

Karol G cumplió 32 años el 14 de febrero, pero no estuvo sola en sus celebraciones. La cantante colombiana compartió en Instagram varias fotografías que la muestran recorriendo el mar y acompañada de amigos, entre los que no podía faltar el asesor de imagen Daiky Gamboa.

Karol está a punto de comenzar la promoción de su nuevo álbum Mañana será bonito, que saldrá a la venta el 24 de febrero. Entre los temas se incluye el dueto con Shakira “TGQ”, y en una reciente entrevista con The New York Times la reguetonera comentó que luego de que su compatriota escuchara la canción le dijo: “Oh, Dios mío, gracias, esta letra se adapta perfectamente a lo que estoy pasando ahora”.

Karol recibió muchos mensajes de felicitación por su cumpleaños, entre los que destacó el de su entrenadora Yarishna Ayala, quien comparó fotos de la cantante en bikini antes y después, notando los cambios en su cuerpo: “Orgullosa de tu transformación aún en medio de tantos viajes, giras, noches sin dormir, no fallas a tus entrenamientos y logramos aumentar la masa muscular en las piernas, que era uno de nuestros objetivos. Tonificar los brazos y abdomen y vamos por más !” View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝓪𝓻𝓲𝓼𝓱𝓷𝓪 𝓐𝔂𝓪𝓵𝓪 🇵🇷 (@yarishna)

