Anuel AA publica selfie sin camisa y presume sus pectorales en Instagram

En medio de todas sus polémicas, Anuel AA posó desde varios ángulos en frente del espejo del gimnasio. El cantante de género urbano dijo que tenía “te**”, pero en realidad lo que estaba era presumiendo sus desarrollados pectorales.

“QUE PROBLEMON VOY A SER EN UN MES, SACO LAS ABDOMINALES Y ME TERMINO EL TATUAJE DEL PECHO, sigan escuchando #DRIPPIN con @messiahgram”, escribió el ex de Yailin La Más Viral y Karol G, Anuel AA, en su cuenta de Instagram al tiempo que presumía a camisa quitada su gran avance en el gimnasio.

Esto surge justo cuando se acaba de hacer pública parte de la letra de la nueva canción de Shakira la ex de Anuel AA, Karol G “TQG” (Te Quedó Grande), en la que dice según aseguraron en Hoy Día: “Al menos conmigo estabas bonito”. Recordemos que apenas Anuel hizo pública su relación con Yailin La Más Viral perdió bastante peso y fueron muchos los que especularon por lo mismo. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Anuel AA sigue en polémicas

Además de su aspecto físico, el intérprete de “Hoodie” y “La Máquina” hizo un Live en su cuenta de Instagram hace pocos días. Ahí confirmó que terminó su matrimonio con La Chivirika. Negó tener una relación con Shaarza Moriel y en cuanto a la madre de su supuesta otra hija, Melissa Vallecilla dio una fuerte entrevista a Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

En la misma dijo que la estrella del género urbano sí se había hecho una prueba de ADN que confirmaría la paternidad del mismo. Contó también cómo se había dado la relación entre ellos y qué exige del cantante. Las declaraciones de Melissa sorprendieron a muchos y aún siguen hablando de ellas.

Por otro lado, Arcanagel también protagonizó un debate público por Instagram con Anuel AA. EL también cantante de reggaetón dijo que Anuel envidiaba a Bad Bunny y le lanzó unas palabras lapidarias. “Tú me escribiste a mí una vez que te sabía a mi** cómo yo se la daba al conejo … Y tú eres tan hipócrita, que dos semanas después estabas cargándole el rastrillo a Bad Bunny en la discoteca ca**… El envidioso aquí eres tú…”. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton Urbano (@reggaetonurbanoofficial)

Hasta el momento de cierre de esta nota, Anuel no habría respondido a Arcángel más sino lo que dijo en su live. “Qué tristeza, qué tristeza más cab** que estás haciendo 7 choliseos legendarios..¿entiendes? Dedicados al brother que en paz descanse… Esa no es la noticia grande que ha salido, lo que ha salido es: –Arcángel le tira a Anuel…”. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton Urbano (@reggaetonurbanoofficial)

Por le momento les dejamos el último estreno musical de Anuel AA en colaboración con Messiah: “Drippin”, misma que hasta el momento de cierre de esta nota tenía menos de 24 horas de estrenada y alcanzaba casi los 2 millones de reproducciones en Youtube.

