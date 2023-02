Arcangel le tira fuertemente a Anuel AA en Instagram: “Envidias a Bad Bunny”

La batalla entre Anuel AA y Arcangel parece no detenerse. Ahora fue este último el que hizo un live en Instagram dirigido al ex de Karol G, en el que le dijo de todo y hasta lo señaló por tenerle envidia a Bad Bunny. También le dijo que sabía que no le daría la cara.

“La gente tiene que saber cómo fue que empezó la … entre tú y yo. Tú me escribiste a mí una vez que te sabía a mi** cómo yo se la daba al conejo … Y tú eres tan hipócrita, que dos semanas después estabas cargándole el rastrillo a Bad Bunny en la discoteca ca**… El envidioso aquí eres tú…”, fue parte de la descomunal descarga de insultos que le tiró Arcangel a su ex amigo, Anuel AA.

Las cosas siguen complicándose para el cantante de género urbano, Anuel AA. No sólo fue la supuesta madre de su hija, Melissa Vallecilla, la que reveló que el boricua sí se había hecho una prueba de ADN. Ahora el también reguetonero Arcangel ha salido a responderle todo lo que le dijo en su último live de Instagram y mencionó a Bad Bunny.

“Ca** le tiene tanto celos a Ban Bunny… ¿Qué ca** tiene que ver que yo le haya dicho a Bad Bunny: – Mi pequeño Saltamontes- Yo no soy tu competencia ca** Tú eres mucho más grande… Tú eres la leyenda ca**. La competencia tuya tú le tiene la envidia más grande del mundo porque tú no le llegas ni a las uñas…”, Arcangel

Anuel AA enfrenta separación y responde a Arcangel

Recordemos que en su live no sólo confirmó su separación de Yailin La Más Viral, también le reclamó a Arcangel, mismo que lo mencionó durante un concierto en Puerto Rico. “Esa no es la noticia grande que ha salido, lo que ha salido es: –Arcángel le tira a Anuel… Él dice que espera que yo abra los ojos. Que yo abra los ojos de qué brothercito”. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton Urbano (@reggaetonurbanoofficial)

Por supuesto estas palabras surgieron efecto en el amigo y homólogo de Bad Bunny, quien cuestionó el talento del ex de Yailin La Más Viral, su labor como padre y hasta lo amenazó por mencionar a su hermano fallecido. Mismo que murió en un accidente automovilístico.

“Tú no tienes flow, no tienes voz, no tienes lírica. Yo llego a mi casa y yo … vivo con mis hijos. Yo tengo amor ca***… Yo tengo respaldo genuino. Yo soy rico de verdad”

Arcángel lanzó frases lapidarias a Anuel AA

Por último, visiblemente molesto y caminando de manera rápida por el interior de su casa terminó de explotar: “Tú te la pasas hablando basura por ahí porque yo te conozco… Tú sabes muy bien que yo te digo las cosas a ti. A ti no hay que envidiarte, tú no tienes nad que enviar. Dinero tenemos todos ca***”.

No hay duda que la reconciliación entre este par está aparentemente muy lejos de suceder. Por otro lado y hasta el momento de cierre de esta nota, varios internautas pusieron en duda que toda esta pelea fuese cierta. ¿Por qué? Anuel publicó la promoción de su próximo tema Dripipn en colaboración con Messiah Gram.

