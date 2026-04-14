Powerball en vivo : resultados y ganadores del lunes 13 de abril de 2026

Hoy lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball del 13 de abril de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $47 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los resultados ganadores de Powerball:

Números ganadores:

38 38 43 43 59 59 63 63 64 64 15 15 3x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si en tu boleto están los seis números, ganarás el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de venta de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispones de 90 días para reclamar tu premio hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no está en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos maneras posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$47 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball tendrá su próximo juego el miércoles 15 de abril

Resultados de otros sorteos de la lotería: