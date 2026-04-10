Mega Millions en vivo: premio y números ganadores del viernes 10 de abril de 2026

Hoy viernes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 10 de abril de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $110 millones de dólares. Averigua aquí todos los resultados ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

3 18 36 42 49 6 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que elegir hasta seis números, los que tú quieras: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si tienes la suerte de acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si logras el jackpot, tienes que contactar con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Una vez vayas te citarán para iniciar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Sin embargo, los premios mayores a esa cifra, habrán de solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su próximo sorteo el martes 14 de abril

Resultados de otros sorteos de la lotería: