Powerball Double Play en vivo: resultados del miércoles 8 de abril de 2026

Hoy miércoles tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 8 de abril de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

4 15 36 45 56 18

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes reutilizar tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes sumar la función Double Play en tu boleto de Powerball y solo tendrás que pagar $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play se solicitan en el estado donde fuiste a comprar el boleto premiado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran comprado el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Podrás cobrar tu premio entre los 90 días y un año desde la fecha del sorteo, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo sorteo el sábado 11 de abril

Resultados de otros sorteos de la lotería: