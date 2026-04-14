Rafael Zaga Tawil, empresario mexicano, detenido por ICE, es acusado en su país de fraude inmobiliario

El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Florida debido a irregularidades en su situación migratoria, y permanece en un centro de detención en el condado de Glades, de acuerdo con registros oficiales del organismo.

La detención se realizó este lunes el 13 de abril y, según la información disponible, el empresario fue trasladado a instalaciones migratorias mientras se revisa su estatus en Estados Unidos.

Presunto fraude inmobiliario en México

En México, Zaga Tawil enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en un esquema de fraude contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por un monto estimado en $294 millones de dólares. También es señalado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, junto con otros miembros de su familia.

El caso está relacionado con la empresa Telra Realty, que en 2014 firmó un contrato con el Infonavit para el desarrollo de un programa de movilidad hipotecaria. Tres años después, el instituto dio por terminado el acuerdo de manera anticipada y autorizó una indemnización millonaria, pese a que el proyecto no habría cumplido con los objetivos establecidos.

De acuerdo con la FGR, el pago de aproximadamente $294 millones de dólares careció de sustento legal y formó parte de un esquema de desvío de recursos públicos. Las investigaciones señalan que los fondos habrían sido canalizados hacia estructuras financieras privadas.

El expediente también incluye a Teófilo Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, además de exfuncionarios del Infonavit como Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, quienes participaron en la autorización del convenio de terminación anticipada. Ambos exfuncionarios fueron detenidos previamente y posteriormente liberados, aunque en 2024 se reactivaron órdenes de aprehensión en su contra.

Prófugo de la justicia mexicana

Zaga Tawil es considerado prófugo de la justicia mexicana desde 2020, cuando fueron emitidas órdenes de aprehensión en su contra. El proceso ha enfrentado suspensiones temporales derivadas de recursos legales, pero las autoridades mantienen vigentes las acusaciones.

En Estados Unidos, el empresario presentó un recurso legal tras su detención al considerar que fue irregular. Una jueza ordenó al ICE proporcionar información que justifique el arresto y estableció que no puede ser trasladado fuera de la jurisdicción mientras se resuelve su situación.

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