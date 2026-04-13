Investigan posibles abusos de agentes del ICE en arresto de ciudadano estadounidense en Minnesota

Autoridades del condado de Ramsey, en Minnesota, iniciaron una investigación sobre la actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la detención de un ciudadano estadounidense ocurrida en enero en la ciudad de St. Paul.

El caso se centra en ChongLy “Scott” Thao, quien fue sacado de su vivienda poragentes del ICE durante un operativo realizado el oasado 18 de enero. De acuerdo con funcionarios locales, el procedimiento podría implicar delitos como secuestro, detención ilegal y allanamiento de morada.

Sin orden judicial y bajo uso de fuerza

El fiscal del condado, John Choi, y el sheriff Bob Fletcher informaron que solicitarán al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acceso a pruebas clave, incluidos documentos, grabaciones de cámaras corporales y la posibilidad de entrevistar a los agentes involucrados.

Hasta ahora, señalaron, no hay indicios de que existiera una orden judicial para ingresar al domicilio o realizar el arresto.

Según lo expuesto en conferencia de prensa, Thao fue sacado por la fuerza de su casa a punta de pistola, vestido únicamente con ropa ligera, pese a las temperaturas bajo cero. Posteriormente, fue retenido e interrogado dentro de un vehículo durante más de una hora.

Liberado sin cargos tras confirmar su ciudadanía

Las autoridades locales indicaron que el hombre es ciudadano estadounidense y no cuenta con antecedentes penales. Tras varias horas, los agentes lo liberaron sin cargos y lo trasladaron de regreso a su vivienda.

El propio Thao declaró que los agentes finalmente reconocieron su estatus legal durante el procedimiento.

Versión del DHS y contradicciones

El DHS sostuvo que el operativo tenía como objetivo localizar a dos delincuentes sexuales condenados. Sin embargo, Thao afirmó que no conoce a esas personas ni residían en su domicilio.

Funcionarios del condado reiteraron que no existen pruebas de que los agentes contaran con una orden válida.

En un comunicado, el DHS rechazó las acusaciones y aseguró que sus agentes siguen protocolos establecidos, además de señalar que Thao se habría negado a proporcionar huellas dactilares o identificación facial.

Videos del operativo y reacción de vecinos

El incidente fue registrado en video y generó reacciones entre vecinos, quienes increparon a los agentes durante el operativo. Las imágenes muestran la presencia de más de una decena de oficiales armados en la zona.

Investigaciones más amplias en Minnesota

La investigación en Ramsey se suma a otras indagatorias en Minnesota sobre actuaciones de agentes federales durante operativos migratorios recientes.

En el condado de Hennepin, autoridades locales revisan múltiples incidentes, incluidos tiroteos en los que murieron ciudadanos estadounidenses.

Además, el estado de Minnesota y fiscales locales han presentado acciones legales para obtener acceso a evidencia federal, argumentando la necesidad de realizar investigaciones independientes ante la falta de cooperación de las autoridades federales.

Posibles acciones legales en curso

Mientras avanza el proceso, la fiscalía del condado de Ramsey no descarta emprender acciones legales adicionales para obtener la información solicitada.

“No vamos a dejarlo pasar”, señaló Choi, al reiterar que el objetivo es esclarecer los hechos con base en la evidencia disponible.

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