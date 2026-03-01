Mujer apuñaló a su hijo de 6 años y provocó incendio que mató a otro niño de 5 en Minnesota

Un jurado federal en Minnesota declaró culpable a una mujer de 37 años por asesinar a sus hijos de 6 y 5 años, luego de apuñalar al mayor e incendiar la vivienda familiar para impedir la huida del menor. La acusada había intentado alegar demencia, pero el jurado rechazó esa defensa.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jennifer Marie Stately fue declarada culpable por un jurado federal de múltiples cargos, incluidos dos de asesinato en primer grado, dos por homicidio durante la comisión de abuso infantil, uno por asesinato durante la comisión de incendio provocado y un cargo adicional de incendio.

Los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2024 en la Reserva Indígena de Red Lake Indian Reservation. Según las autoridades, Stately apuñaló fatalmente a su hijo Remi, de 6 años, y posteriormente prendió tres focos de incendio dentro de la vivienda utilizando gasolina y líquido para encendedores.

Los fiscales señalaron que el fuego fue iniciado también en las dos salidas del inmueble, lo que dejó atrapado a Tristan, de 5 años, quien murió por inhalación de humo. Las autoridades indicaron que los niños no tuvieron oportunidad de sobrevivir bajo el cuidado de quien debía protegerlos.

Tras los ataques, la acusada huyó con su hijo sobreviviente, de 3 años. La activación de una Alerta Amber permitió su rápida localización. En menos de una hora fue identificada por un conductor y arrestada.

El superintendente de la Minnesota Bureau of Criminal Apprehension, Drew Evans, afirmó que la comunidad de Red Lake quedó devastada por los hechos y expresó que el veredicto busca ofrecer algún sentido de justicia para la familia y la comunidad.

Defensa rechazada

Durante un juicio que se extendió por dos semanas y media, la defensa de Stately alegó demencia. Sin embargo, el jurado desestimó ese argumento y la declaró culpable de todos los cargos. La fecha de la sentencia aún no ha sido fijada.

El caso pasó a jurisdicción federal después de que fiscales locales del condado de Todd desestimaran múltiples cargos estatales por abuso y negligencia infantil, permitiendo que la acusada fuera procesada por las autoridades federales.

Condiciones alarmantes

Registros judiciales revelaron un historial de presunta negligencia severa. El hijo sobreviviente presentaba signos evidentes de abandono: olor corporal fuerte, lesiones en la piel sin tratar y llagas en los pies que le impedían mantenerse de pie por el dolor. Además, sufría un deterioro dental significativo que afectaba su alimentación, según los fiscales.

El obituario de Remi lo describió como un niño alegre que disfrutaba jugar con sus hermanos y ver Toy Story y la serie infantil Bubble Guppies. Tristan fue recordado como un pequeño protector y extrovertido, siempre pendiente de sus hermanos pese a ser el hijo del medio.

