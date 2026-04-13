México anuncia la muerte de otro migrante bajo custodia del ICE y exige investigación

El Gobierno de México informó este lunes sobre la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, y exigió una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que el deceso ocurrió el pasado 11 de abril en el Centro Correccional de Winn, en el estado de Luisiana. Según la dependencia, “hasta el momento, la causa de la muerte permanece bajo investigación”.

La víctima fue identificada como Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, quien falleció tras ser trasladado de urgencia a un hospital, luego de ser encontrado inconsciente dentro del centro de detención. De acuerdo con la versión oficial del ICE, “el personal lo encontró inconsciente, solicitó atención médica de inmediato e inició maniobras de reanimación”.

COMUNICADO. "SRE informa acciones inmediatas tras nuevo lamentable fallecimiento de una persona mexicana bajo custodia ICE".https://t.co/dF1cdMIwme pic.twitter.com/DpUfQuDueo — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 13, 2026

Cabrera había sido detenido en enero en Chattanooga y permaneció bajo custodia migratoria durante casi dos meses antes de su muerte.

Tras conocerse el caso, el Consulado de México en Nueva Orleans activó los protocolos de protección consular y, en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, estableció contacto con la familia para brindar asistencia legal y acompañamiento.

La Cancillería mexicana expresó su preocupación por la recurrencia de estos hechos, al señalar que reflejan “deficiencias graves” en las condiciones de detención, las cuales consideró incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

Con este caso, suman ya al menos 15 ciudadanos mexicanos fallecidos en centros de detención migratoria desde el regreso a la presidencia de Donald Trump, de acuerdo con cifras oficiales mexicanas.

El caso ocurre en medio de crecientes críticas a la política migratoria estadounidense. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre condiciones deficientes en los centros de detención del ICE, incluyendo hacinamiento, acceso limitado a atención médica y supervisión insuficiente.

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