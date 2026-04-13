FBI arresta a hombre herido por agentes de ICE tras ser dado de alta en California

Un hombre que fue baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un control policial en el centro de California fue arrestado por el FBI el lunes, poco después de recibir el alta médica, según informó su abogado.

Se trata de Carlos Iván Mendoza Hernández, quien había sido sometido a tres cirugías tras recibir múltiples impactos de bala.

Sin información sobre los cargos

El abogado Patrick Kolasinski señaló que las autoridades federales no han especificado los cargos que podría enfrentar su cliente. Además, afirmó que Mendoza fue puesto bajo custodia sin notificación previa a su familia ni a su equipo legal.

“Estamos conmocionados. No debería haber salido de ese hospital. No estaba en condiciones de ser dado de alta”, declaró el abogado.

Versión oficial del tiroteo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que los agentes del ICE dispararon en defensa propia cuando Mendoza presuntamente intentó embestirlos durante una parada de control.

El hecho ocurrió en Patterson, California, a unas 75 millas al sureste de San Francisco. Las autoridades describieron al hombre, de 36 años, como un presunto miembro de una pandilla buscado en El Salvador para ser interrogado por un caso de homicidio.

Kolasinski sostuvo que su cliente nunca ha pertenecido a una pandilla y que no cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos. También afirmó que Mendoza fue absuelto de un caso de asesinato en El Salvador, donde no existe una orden de arresto en su contra.

El abogado agregó que el hombre fue detenido inicialmente por infracciones de tránsito menores.

Dudas sobre el uso de la fuerza

Según la defensa, los agentes dispararon cuando el vehículo estaba detenido y Mendoza intentó huir tras los disparos. Imágenes de una cámara de tablero difundidas por medios locales muestran a varios agentes rodeando el automóvil antes de que el vehículo retroceda y avance bruscamente.

El video no incluye audio y no permite determinar con claridad en qué momento se efectuaron los disparos.

Hasta el momento, las autoridades federales no han explicado por qué Mendoza fue objeto de una acción coercitiva ni han respondido a las declaraciones de su abogado.

El incidente se produce en medio de operativos migratorios intensificados en Estados Unidos. Mendoza, quien tiene doble nacionalidad salvadoreña y mexicana, llegó al país en 2019.

De acuerdo con su abogado, trabaja como obrero en la reparación de daños por incendios, tiene una hija de dos años y está comprometido con una ciudadana estadounidense.

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