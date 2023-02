La furia de Shakira y Karol G llegó causando alboroto al Times Square de Nueva York: “TQG”

Hace pocas horas, Shakira y Karol G daban a conocer la portada del videoclip de la canción que lanzarán en conjunto: “TQG” (Te Quedó Grande). Esto como abreboca a la proyección de parte del videoclip desde el Times Square de Nueva York en una pantalla gigante. Por supuesto, las masas de fanáticos se lanzaron a las calles.

Oh dios mío, ésto se salió de control en Times Square, Nueva York, cientos de gentes se están dando cita ahí pensando que Shakira y Karol G estarán presentes, se imaginan si éso es ahorita, el colapso cuando salga la canción, se va paralizar todo 🔥 pic.twitter.com/89lxV5tOLC— #WeLoveYouShakira ❤️‍🔥🗡 (@ShakiraFansCuba) February 22, 2023

“¡Hola, familia! Mensaje importantísimo: 18:45 horas, para todos los que estén en Nueva York, corran a Times Square, que Shakira y yo les tenemos sorpresas. No van a querer perdérselo”, había dicho visiblemente emocionada Karol G. Y así sucedió. El mal de amor y toda la furia y poder de las colombianas iluminaron de talento y mucho orgullo latino el Times Square de La Gran Manzana. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) View this post on Instagram A post shared by Los Pies Descalzos de Shakira (@piesdescalzosdeshakira)

“TQG” promete ser más laspidaria que la propia “Music Sessions #53” de Shakira y Bizarrap, donde la barranquillera le da hasta con el balde a su ex, Gerard Piqué e inclusive a su nueva pareja Clara Chía Martín. Además Anuel AA, ex de Karol G y supuestamente también ex de La Chivirika, Yailin Más La Viral recibirá su buena tanda de indirectas también.

Letra de “TQG” de Shakira y Karol G

“¡Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos! TQG, 24 de febrero a las 00:00 horas”, fue lo que colocó Karol G hoy cuando compartió la portada de la nueva canción con Shakira (cosa que ésta también hizo). Esto después que filtraran algunas de las frases que componen la letra del tema. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

“Al menos conmigo estabas bonito” y “Tú saliendo a buscar comiendo afuera y yo creyendo que era la monotonía”, como también se llama otra de las canciones que le había dedicado la intérprete del “Waka Waka” al ex futbolista del FC Barcelona.

Karol G habló cómo fue trabajar con Shakira

La Bichota ofreció una entrevista al The New York Times en la que dijo que trabajar con su homóloga fue intenso. Al parecer fueron 5 días que duraron hasta 16 horas de trabajo en estudio. La intérprete de “Gatúbela”, “X Si Volvemos” y “El Friki” dijo que “Shak” es perfeccionista y que no termina hasta que todo esté como lo quiere. Esto a pesar que la canción pertenece al disco “Mañana Será Bonito” de Karol G que se estrena el 24 de enero también. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

En la rueda de prensa del Festival de Viña en Viña del Mar, Chile, la cantante de género urbano contó también de la experiencia que fue por fin grabar con una de sus ídolos. Misma a la que ya le había dedicado un pequeño tributo en el Festival Coachella 2022.

Ahí Karol G interpretó las canciones de artistas latinos que, aunque han participado del festival, jamás se tocaron en el escenario principal del mismo. Selena, Ricky Martin, Celia Cruz, Ritchie Valens y por supuesto Shakira entre los homenajeados por La Bichota. La cual salió de Medellín a conquistar incluso las grandes pantallas del Times Square de Nueva York.

